Funerali Matthew Perry, i familiari e il cast di Friends riuniti per l’ultimo saluto all’attore Ieri, venerdì 3 novembre, si sono tenuti i funerali di Matthew Perry a Los Angeles, al Forest Lawn Memorial Park. Con una cerimonia privata i familiari, amici e colleghi dell’attore si sono riuniti per l’ultimo saluto al loro caro morto lo scorso 28 ottobre. “La madre era in lacrime, Jennier Aniston è stata in disparte”, il racconto di una fonte.

A cura di Gaia Martino

Ieri, venerdì 3 novembre, si sono tenuti i funerali di Matthew Perry. L'ultimo saluto al celebre attore di Friends, morto lo scorso 28 ottobre all'età di 54 anni nella sua casa di Los Angeles a seguito di un arresto cardiaco, si è tenuto in forma privata al Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles, vicino ai Warner Bros Studios. I tabloid americani riportano i dettagli della cerimonia alla quale, oltre ai familiari, hanno partecipato tanti cari amici e colleghi di Perry, da Jennifer Aniston a Matt LeBlanc.

I funerali di Matthew Perry si sono tenuti ieri, venerdì 3 novembre, alle ore 15, al Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles, vicino ai Warner Bros Studios, e sono durati circa due ore. Scrive People.com che tra i presenti, oltre ai familiari, c'erano anche i colleghi e amici di Perry che hanno lavorato con lui in Friends, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer. Circolano alcune immagini sui social che ritraggono i volti noti della sitcom appena citati mentre si recano al cimitero per l'ultimo saluto al loro caro amico.

Il DailyMail racconta che la madre di Perry, Suzanne Morrison, era in lacrime mentre salutava i presenti. Anche il padre dell'attore, John Perry, si legge, era visibilmente scosso. La prima ad arrivare sarebbe stata la Aniston, rimasta per alcuni minuti tra sé e sé: "Si è tenuta in disparte", ha rivelato una fonte. Durante la cerimonia "molte persone erano in lacrime, ma anche tante risate. Hanno parlato solo gli amici intimi e la famiglia". Al termine, è suonata la canzone di Peter Gabriel, Don't Give Up. Nello stesso cimitero in cui è stato lasciato al riposo Perry si trovano altre star di Hollywood, si legge sul Daily, tra cui Brittany Murphy, Paul Walker, Buster Keaton, il rocker degli INXS Michael Hutchinson e l'attrice Anne Heche, morta improvvisamente l'anno scorso a seguito di un incidente d'auto.

Dopo i funerali il via alle donazioni alla Matthew Perry Foundation

Dopo la morte di Matthew Perry, è stata creata una fondazione a suo nome volta ad aiutare le persone che cercano di uscire dal tunnel delle tossicodipendenze. La Matthew Perry Foundation ha dato il via alle donazioni ieri, nello stesso giorno del funerale, che daranno sostegno a tutti coloro che combattono contro la dipendenza da alcol e droghe. La fondazione è sostenuta e mantenuta dalla National Philanthropic Trust, un ente benefico pubblico che ha deciso di abbracciare la volontà dell'attore di Friends che in una delle sue recenti interviste aveva dichiarato di voler essere ricordato "Come un ragazzo che ha vissuto la vita, ha amato tanto e ha aiutato le persone".