Boomerissima debutta con un omaggio a Matthew Perry, ricreata in studio la cucina di Friends La prima puntata della nuova edizione di Boomerissima debutta con un omaggio a Matthew Perry. Ricreata nello studio della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi la cucina della serie tv Friends. “Tanto amore per te”, è la dedica della conduttrice all’attore.

A cura di Stefania Rocco

La prima puntata della nuova edizione di Boomerissima, la trasmissione di Rai2 condotta da Alessia Marcuzzi, debutta con un omaggio a Matthew Perry, attore diventato celebre grazie alla serie tv Friends scomparso a 54 anni in circostanze ancora da chiarire. La padrona di casa di Boomerissima ha voluto che nello studio della sua trasmissione fosse ricreata la cucina che è stata set della famosa serie tv. “C’è solo un friend che ci mancherà tantissimo: Chandler”, è stato l’omaggio di Marcuzzi, “Matthew Perry, io spero che ti arrivi tutto il nostro amore”.

Alessia Marcuzzi: “A Boomerissima celebreremo Friends”

Marcuzzi aveva annunciato già da qualche giorno che la sua trasmissione avrebbe celebrato la serie tv Friends dopo la scomparsa prematura di Matthew Perry. “Friends è stata forse la mia serie preferita di sempre, tanto da avergli dedicato quest’anno la sigla del mio programma e da copiarne la casa”, aveva fatto sapere la padrona di casa del programma. Marcuzzi non ha mai nascosto la sua passione per la celebre serie tv: “Mi fa molto strano pensare che Matthew Perry non ci sia più. Spero che in qualche modo gli possa arrivare tutto il nostro amore”.

La morte di Matthew Perry

Il corpo senza vita di Matthew Perry è stato ritrovato il 28 ottobre 2023 all’interno della vasca idromassaggio della sua abitazione a Los Angeles. Era stato il suo assistente a lanciare l’allarme, preoccupato dal fatto di non averlo più sentito dopo un primo incontro avvenuto in mattinata, quando Perry lo aveva incaricato di fare alcune commissioni. I risultati preliminari dell’autopsia non ha chiarito ancora le cause del decesso. Sono stati quindi disposti ulteriori accertamenti e test tossicologici necessari a determinare la causa della morte, sebbene la polizia non abbia ritrovato sostanze stupefacendo nell’appartamento dell’attore. L’ipotesi è che Perry sia stato colpito da un infarto mentre stava facendo il bagno.