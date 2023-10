L’omaggio commovente di Charlie Puth a Matthew Perry, tutti in piedi per la sigla di Friends La morte di Matthew Perry, noto per aver interpretato Chandler Bing in Friends, ha lasciato un segno nelle menti degli appassionati della serie e non solo. Dopo i numerosi omaggi da parte di ex colleghi, anche Charlie Puth ha voluto dare un tributo all’attore e a Melbourne ha cantato I’ll be there for you, la sigla della sitcom.

A cura di Sara Leombruno

La notizia della morte di Matthew Perry, noto per aver interpretato Chandler Bing nella sitcom Friends, ha lasciato un segno non indifferente nelle menti degli appassionati della serie. Aver dato per anni un volto all'amico buffo dalla battuta sempre pronta ha fatto sì che ogni più superficiale conoscitore del personaggio abbia avuto, almeno per un momento, la sensazione di aver perso un caro amico. Non a caso, da ormai più di 24 ore i social sono inondati di video in ricordo delle sue famose barzellette, con gli hashtag #Chandler e #Friends fissi nelle prime posizioni dei top trends di Twitter (X). Ma gli utenti non sono i soli ad aver voluto dedicare un tributo all'attore. Ieri sera, nel corso del suo concerto a Melbourne, ci ha pensato anche Charlie Puth.

L'omaggio di Charlie Puth a Matthew Perry

Durante il suo concerto tenutosi il 29 ottobre alla Margaret Court Arena di Melbourne, in Australia, Charlie Puth ha voluto rendere omaggio al ricordo dell'attore regalando ai fan un momento incredibile. Nel bel mezzo dell'esibizione, infatti, ha scelto in modo inaspettato di cantare I'll be there for you, la sigla di Friends conosciuta ormai in tutto il mondo. Subito dopo, l'artista ha regalato al pubblico un altro momento indimenticabile sulle note di See You Again, prodotta da Puth in collaborazione con Wiz Khalifa e divenuta la canzone simbolo per il ricordo di Paul Walker, l'attore di Fast & Furious morto a novembre del 2013.

Il ricordo degli attori di Friends

Nelle scorse ore, la pagina ufficiale Instagram di Friends aveva dedicato un pensiero a colui che aveva interpretato uno dei suoi protagonisti: "Siamo devastati nell'apprendere della morte di Matthew Perry. Era un vero dono per tutti noi. Il nostro cuore va alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi fan", si legge nell'ultimo post. Ma non è finita qui: anche tanti volti della serie hanno ricordato il loro collega con parole e immagini. Paget Brewster, nota per il ruolo di Kathy in Friends, con un post su X ha salutato il suo amico e collega: "È stato adorabile con me in Friends e ogni volta che l'ho visto nei decenni successivi. Per favore, leggi il suo libro. Il suo compito quello di aiutare. Però non riposerà in pace. È già troppo occupato a far ridere tutti lassù". Morgan Fairchild, che nella sitcom interpreta la mamma di Chandler, ha definito la morte di Perry "uno shock". Maggie Wheeler, che dà un volto a Janice, ha definito quella di Perry una "grave perdita che il mondo dovrà affrontare".