Courteney Cox dice addio a Matthew Perry, erano Monica e Chandler in Friends: “Mi manchi ogni giorno”

Matthew Perry è morto il 28 ottobre all'età di 54 anni. I suoi amici e colleghi del cast di Friends, nei primi giorni, si sono chiusi nel silenzio, annientati dall'inaspettata tragedia. Solo in queste ore, poco più di due settimane dopo, alcuni di loro stanno trovando la forza di pubblicare un ricordo dell'amico sui social. Dopo Matt LeBlanc, che nella serie interpretava Joey Tribbiani, ha rotto il silenzio anche l'attrice Courteney Cox, che nella serie era Monica Geller.

Per rendere omaggio a Matthew Perry, Courteney Cox ha scelto di pubblicare su Instagram, il video di una delle loro scene più iconiche. Nella serie Friends, Monica e Chandler erano volati a Londra per assistere al matrimonio di Ross e Emily. Da cosa nasce cosa e si erano ritrovati a letto insieme. L'attrice ha svelato che tra i due personaggi era prevista solo l'avventura di una notte, ma il pubblico fu così entusiasta nel vederli insieme, che Monica e Chandler diventarono una coppia a tutti gli effetti, fino a sposarsi. Ecco il ricordo che Courteney Cox ha affidato a Instagram:

Sono così grata per ogni momento che ho trascorso con te Matty e mi manchi ogni giorno. Quando lavori con qualcuno così a stretto contatto come ho fatto con Matthew, ci sono migliaia di momenti che vorrei poter condividere. Per ora, ecco uno dei miei preferiti. Per darvi un po' di retroscena, Chandler e Monica avrebbero dovuto avere un'avventura di una notte a Londra. Ma a causa della reazione avuta dal pubblico, quello è diventato l'inizio della loro storia d'amore. In quella scena, prima che iniziassimo a girare, mi sussurrò una battuta divertente perché la dicessi. Spesso faceva questo tipo di cose. Era divertente e gentile.