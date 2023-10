Cosa sappiamo finora sulle cause della morte di Matthew Perry, il Chandler di Friends Al momento sono ancora sconosciute le cause della morte dell’attore che ha fatto davvero la storia del mondo dell’intrattenimento. Ecco cosa sappiamo sulla morte di Matthew Perry.

La morte di Matthew Perry, l'indimenticabile Chandler Bing di Friends, ha sconvolto il mondo dello spettacolo globale. Dagli Stati Uniti all'Italia fino alla profonda Australia, tantissimi fan della saga più amata di sempre hanno pianto la prematura scomparsa dell'attore. Al momento sono ancora sconosciute le cause della morte dell'attore che ha fatto davvero la storia del mondo dell'intrattenimento. Si è parlato molto della sua vita privata, si sono fatte tutte congetture ma la realtà è che non c'è ancora una ufficialità.

Come è morto Matthew Perry, attore di Friends

Ma che cosa sappiamo sulla morte di Matthew Perry? Per adesso, c'è stretto riserbo. Il corpo di Matthew Perry è stato portato fuori dalla sua casa a Los Angeles dopo essere stato trovato morto nella vasca idromassaggio. Ovviamente, la notizia è tra le più richieste e, al momento in cui scriviamo, possiamo dire che i resti di Matthew Perry sono stati portati all'esterno dalla sua cosa di Los Angeles dal coroner del dipartimento di Los Angeles. Per ora, a dispetto di quanto si dice, la possibilità è di presunto annegamento. Secondo Lisa Kudrow, Matthew Perry potrebbe essere morto per un contrasto tra i farmaci che prendeva e l'acqua calda della vasca idromassaggio. Lo ha riferito il Daily Mail.

Matthew Perry faceva uso di antidepressivi

Una fonte delle forze dell'ordine ha dichiarato a TMZ che gli investigatori hanno scoperto antidepressivi e pillole ansiolitiche con prescrizione medica nella casa di Matthew Perry. Non c'erano tracce di sostanze illegali di alcun genere. Le cause della morte non sono state ancora ufficializzate ma, stando a quanto dichiarato finora alla stampa, nulla esclude la possibilità che si possa essere trattato di un attacco cardiaco. L'attore, da quello che apprendiamo, aveva una prescrizione per la BPCO, un farmaco per la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva. Si tratta di farmaci che sono utilizzati da chi è affetto da enfisema o bronchite cronica.

I precedenti di Matthew Perry: alcool e oppiacei

La morte di Matthew Perry ha acceso di nuovo il gossip su di lui. Matthew Perry era infatti un fumatore, aveva combattuto in passato con una dipendenza di alcool e di oppiacei. L'attore, proprio di recente, aveva dichiarato di essere sobrio da tempo. Tra le ultime notizie, sappiamo che i soccorritori erano stati chiamati alla casa della star di Friends per un "emergenza legata all'acqua" e sono arrivati per scoprire che l'attore era annegato. Questo è quanto riportato da TMZ.