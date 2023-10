La morte di Matthew Perry, ecco il sospetto di Lisa Kudrow: ha preso qualcosa che gli ha fatto male Lisa Kudrow, l’amata Phoebe di Friends, crede di sapere come sia morto Matthew Perry: ecco la sua versione.

Lisa Kudrow, l'amata Phoebe di Friends, crede di sapere come sia morto Matthew Perry, il Chandler Bing della serie. Secondo Lisa Kudrow, stando a quanto è in grado di anticipare il Daily Mail, l'attore potrebbe esser morto a causa dell'effetto che hanno fatto i farmaci che prendeva insieme all'acqua calda dell'idromassaggio.

Le parole di Lisa Kudrow

Le parole di Lisa Kudrow sono state riportate da una fonte vicinissima a lei al Daily Mail: "Anche se nessuno vuole credere che siano stati i farmaci – prescritti o meno – naturalmente è un pensiero nella mente di tutti il fatto che debba aver preso qualcosa che non doveva entrare in contatto con l'acqua troppo calda". Matthew Perry prendeva farmaci antidepressivi, ma aveva anche spiegato di aver superato la dipendenza da alcool e oppiacei e aveva sempre sostenuto di essere stato molto sobrio nelle interviste più recenti. Nella sua casa, del resto, sono state trovate tracce di tutto questo: farmaci antidepressivi e farmaci ansiolitici con prescrizione medica. Va chiarito anche che gli investigatori non hanno trovato droghe illegali.

La morte di Matthew Perry

Matthew Perry è annegato nella sua Jacuzzi. Per adesso, è questa la versione ufficiale ma si aspetta chiaramente l'ufficialità da parte del coroner. L'autopsia è stata già disposta ma i risultati saranno disponibili soltanto nei prossimi giorni. La vasca idromassaggio è protagonista dell'ultima foto pubblicata dall'attore su Instagram nella quale proprio l'attore scrive: "Oh, quindi l'acqua calda che gira intorno ti fa sentire bene?", aveva scritto in accompagnamento allo scatto. L'attore è stato poi trovato morto nella JAcuzzi dopo che qualcuno ha chiamato il 911 dopo un'emergenza idrica. Anche questa una circostanza che è tutta da chiarire: bisogna capire come è morto davvero Matthew Perry.