Lisa Kudrow saluta Matthew Perry: “Grazie per esserti fidato di me, per il tempo trascorso insieme” Anche Lisa Kudrow, Phoebe in Friends, omaggia Matthew Perry su Instagram. “Grazie a te ho imparato tanto sulla gratitudine e sull’amore. Grazie per il tempo trascorso, per le risate”, le parole dell’attrice a corredo di una foto insieme al suo amico e collega morto lo scorso 28 ottobre.

A cura di Gaia Martino

Anche Lisa Kudrow saluta sui social Matthew Perry. Dopo un lungo silenzio, il cast di Friends ha omaggiato nelle ultime ore il loro caro collega morto lo scorso 28 ottobre. Dopo Matt LeBlanc, Jennifer Aniston, Courtney Cox e David Schwimmer, è arrivato il turno di Phoebe Buffay, il personaggio interpretato da Lisa Kudrow nella sereie tv di successo, che su Instagram ha dedicato un lungo messaggio al suo amico: "Grazie per avermi fatto ridere così tanto".

Le parole di Lisa Kudrow per Matthew Perry

Queste le parole di Lisa Kudrow, aggiunte come didascalia ad un post dedicato a Matthew Perry: "L‘episodio pilota, Friends Like Us, è stato scelto e immediatamente siamo stati tra le presentazioni della NBC. Poi…Suggeristi di giocare a poker, l'hai reso così divertente mentre ci conoscevamo. Grazie per questo. Grazie per avermi fatto ridere così tanto per ogni cosa che hai detto. I miei muscoli si sono indolenziti e le lacrime mi sono scese sul viso ogni giorno. Grazie per aver aperto il tuo cuore in una relazione a sei che richiedeva dei compromessi. E molte "chiacchiere". Grazie per esserti presentato al lavoro quando non stavi bene e per essere stato sempre brillante. Grazie per i migliori 10 anni che una persona possa trascorrere. Grazie per esserti fidato di me, per tutto quello che ho imparato sulla gratitudine e sull'amore, conoscendoti. Grazie per il tempo che ho trascorso con te. Matthew".

L'addio di Jennifer Aniston con uno degli ultimi SMS ricevuti dal collega

Jennifer Aniston in un post ha ricordato il suo caro amico e collega Matthew Perry. Tra le foto condivise su Instagram a corredo del lungo messaggio, anche una chat con l'attore. Nello screen della conversazione Perry commentava in privato la foto in compagnia dell'amica nella quale si guardavano ridendo: "Farti ridere ha dato un senso alla mia giornata", le aveva scritto. Così la Aniston ha concluso il suo addio: "Matty, ti voglio bene e so che ora sei totalmente in pace e lontano da ogni sofferenza. Parlo con te ogni giorno… qualche volta posso quasi sentirti dire: "Potresti essere più pazza di così?".