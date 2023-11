Jennifer Aniston dice addio a Matthew Perry: “Hai smesso di soffrire” Jennifer Aniston pubblica un lungo messaggio di addio a Matthew Perry, ricordando la sua voglia di far ridere sempre le persone e ridere: “Da quando sei morto parlo con te ogni giorno”. Poi pubblica uno degli ultimi messaggi scambiati con l’attore.

A cura di Andrea Parrella

Un altro addio a Matthew Perry, stavolta da parte di Jennifer Aniston. Dopo Matt LeBlanc e Courtney Cox, è il turno di Rachel. L'attrice, attraverso un post su Instagram, parla per la prima volta, pubblicamente, della pesantissima perdita dovuta alla scomparsa di Matthew Perry, morto il 1 novembre. Lo ha fatto pubblicando una foto e un video insieme a Perry, aggiungendo uno screen di un messaggio che l'attore le aveva inviato.

Le parole di Jennifer Aniston per Matthew Perry

Queste le parole di Jennifer Aniston: "Dover dire addio al nostro Matthew ha rappresentato un'ondata di emozioni incredibili che non avevo mai provato prima. Tutti abbiamo perso delle persone in certi momenti della nostra vita. Perdite di vite, perdite d'amore. Vivere questo dolore permette di sentire tutti i momenti di gioia e gratitudine per aver amato qualcuno in modo intenso. E noi lo abbiamo amato molto. Era parte del nostro DNA. Eravamo sempre noi 6. Questa è stata la famiglia che ci siamo scelti per sempre e che ha cambiato ciò che eravamo e quale sarebbe stato il nostro percorso".

Uno degli ultimi messaggi scambiati con Matthew Perry

Aniston racconta quindi il suo Matthew Perry, attraverso una qualità che lo contraddistingueva, l'idea di dover ridere e far ridere: "Lui sapeva di amare far ridere le persone. Come diceva, se non avesse sentito le risate avrebbe pensato di essere in procinto di morire. La sua vita è dipesa letteralmente da questo. E, ragazzi, era qualcosa che gli riusciva benissimo. Ha fatto ridere tutti noi. Ridere moltissimo. Nelle ultime due settimane sono tornata a leggere i nostri messaggi. Ridere e piangere, quindi ridere ancora. Lo porterò con me per sempre. Ho trovato un messaggio che mi inviò un giorno all'improvviso. Dice tutto". Il riferimento è proprio allo screen della loro conversazione, con Perry che aveva commentato in privato la foto postata da Jennifer Aniston, in cui i due si guardano ridendo: "Farti ridere ha dato un senso alla mia giornata". Quindi l'attrice chiude così il suo messaggio:

