“Jennifer Aniston non esce di casa e ha perso 5 kg”: la preoccupazione dopo la morte di Matthew Perry Gli amici di Jennifer Aniston sono preoccupati per lei in seguito alla morte di Matthew Perry, hanno riferito alcune fonti a Page Six. La star di Friend ha preso molto male la scomparsa del caro amico a soli 54 anni: “Non esce più di casa, non risponde ai messaggi e ha perso cinque chili. Non si era ancora ripresa dalla morte del padre”.

Gli amici di Jennifer Aniston sono preoccupati per lei in seguito alla morte di Matthew Perry, hanno riferito alcune fonti a Page Six. La star di Friend ha preso molto male la scomparsa del caro amico a soli 54 anni e al suo funerale il dolore ha trovato uno sfogo naturale nelle lacrime che ha versato insieme al resto del cast di Friends.

Il cast di Friends ai funerali di Matthew Perry

Aniston si è unita a Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc, al funerale di Perry al cimitero di Forest Lawn a Los Angeles venerdì, a pochi minuti dagli studi della Warner Bros. dove hanno girato la sitcom della NBC per un decennio. Il cast ha partecipato alla cerimonia intima ma non si è unito poi alla famiglia e agli amici per la sepoltura, durante la quale è stata suonata la hit di Peter Gabriel e Kate Bush “Don't Give Up”.

Jennifer Aniston distrutta: "Ha perso 5 kg e non esce di casa"

Alle esequie, riporta la stampa americana, "Jennifer Aniston era irriconoscibile e scavata in volto. È stata in disparte a piangere a dirotto per tutta la cerimonia […] E ora sarebbe completamente a terra. Non esce più di casa, non risponde ai messaggi e ha perso cinque chili. Non si era ancora ripresa dalla morte del padre, la scomparsa di Matthew è stato il colpo di grazia”.

"Dei restanti cinque, Jen e Courteney [Cox] sono quelle che l'hanno presa peggio e Jen è probabilmente è quella che sta lottando di più", ha detto la fonte, “È una seconda enorme perdita in meno di un anno, con il primo anniversario della morte di suo padre proprio dietro l’angolo. Non ha ancora riacquistato completamente il suo equilibrio, e ora questo l’ha semplicemente fatta cadere a terra". Il padre di Aniston, John Aniston, ha recitato ne “I giorni della nostra vita” per quasi 3.000 episodi e, nell’annunciare la sua morte all’età di 89 anni nel novembre 2022, l’attrice lo definì “uno degli esseri umani più belli che abbia mai conosciuto”.

La cotta di Matthew Perry per Jennifer Aniston

“Lei è stata quella che ha continuato a cercarmi di più anche dopo Friends, le sono davvero grato per questo",dichiarò Perry di Aniston in un'intervista dell'ottobre 2022 con Diane Sawyer. Aggiunse anche che fu sempre Aniston ad affrontarlo inizialmente sul set di “Friends” quando la sua dipendenza divenne evidente ai suoi compagni di cast. L'attore non ha mai taciuto la sua cotta per l'attrice, che tre anni dopo sarebbe diventata la celebre Rachel.

Conosciuta tramite amici comuni, sul set divenne un pensiero fisso, ma lei non lo ricambiò mai. Sebbene fosse ancora innamorato di lei quando iniziarono Friends, che andò in onda per la prima volta nel settembre 1994, Perry confessò che i suoi sentimenti alla fine svanirono, principalmente a causa della "assordante mancanza di interesse" di Jennifer Aniston.