Matthew Perry annegato nella Jacuzzi: la vasca nell’ultima foto Instagram e i messaggi preoccupanti La star di Friends Matthew Perry è morto all’età di 54 anni dopo essere apparentemente annegato nella Jacuzzi di casa sua. La vasca idromassaggio dovrebbe essere quella che compare nell’ultima foto Instagram che, insieme agli ultimi post in cui lamentava la difficoltà di nutrirsi, avevano già iniziato a preoccupare i fan.

La star di Friends Matthew Perry è morto all'età di 54 anni dopo essere apparentemente annegato nella Jacuzzi di casa sua. La vasca idromassaggio dovrebbe essere quella che compare nell'ultima foto Instagram che, insieme agli ultimi post, avevano già iniziato a preoccupare i fan. "Oh, quindi l'acqua calda che gira intorno ti fa sentire bene?", aveva scritto in accompagnamento allo scatto che qualcuno gli avrà fatto mentre era immerso con le cuffie. L'attore è stato trovato morto dopo che i soccorritori erano stati chiamati per un'inspiegabile "emergenza idrica" nella sua casa di Los Angeles, a seguito di una chiamata al 911 alle 16:07 di sabato.

Secondo quanto riferito, a inizio giornata aveva giocato una partita di due ore a Pickleball, sport simile al tennis ma giocato su un campo più piccolo, poi aveva mandato il suo assistente a fare una commissione. L'assistente ha riferito che quando è tornato Perry non rispondeva dalla sua vasca idromassaggio. I medici hanno tentato un "salvataggio in acqua", ma i tentativi di rianimarlo non hanno avuto successo ed è stato dichiarato morto sul posto in apparente annegamento, senza essere portato in ospedale. Sulla scena non sono stati trovati farmaci o droghe.

La villa di Matthew Perry a Los Angeles, in California, vale 15 milioni di dollari. Arroccata su una collina, è una meraviglia moderna, con vista sull’oceano. Acquistata nel 2011, ha tre camere da letto e quattro bagni, ed era il suo angolo di paradiso. Dalle foto e dai video della sua villa caricati in rete, è possibile vedere come le vasche siano esterne, immerse in uno splendido e silenzioso giardino. "Questo è ciò che ho mangiato oggi", aveva scritto nello stesso giorno in cui aveva caricato la foto nella vasca idromassaggio: nel video si vede un pugno di frutta lasciata sul tavolo, segno di una facoltà di nutrirsi alquanto compromessa.