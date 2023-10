Perché Matthew Perry si faceva chiamare Mattman: era un grande appassionato di un supereroe Matthew Perry aveva sempre dichiarato il suo amore per Batman e su Instagram amava farsi chiamare Mattman: era il suo supereroe preferito e amava rispecchiarsi nelle problematiche e nei punti di forza.

I fan di Matthew Perry, grande stella di Friends drammaticamente scomparsa nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre, sapevano bene che l'attore amava farsi chiamare Mattman. Il motivo è presto detto: era un grande appassionato del personaggio della DC Comics, Batman. In effetti, non c'era giorno in cui Matthew Perry non condivideva qualcosa sui social a tema "Batman". Ne era ossessionato, scrivono alcuni, mentre fonti vicine a People parlano che questa sua ossessione sarebbe potuta presto trasformarsi per uno spunto narrativo, una sit-com, dove appunto affrontava la vita come un supereroe.

Perché Matthew Perry era un appassionato di Batman

Gli appassionati della stella di "Friends", Matthew Perry, credevano che stesse lanciando il suo proprio "segnale di Batman" nei giorni precedenti alla sua morte, poiché l'attore aveva condiviso una serie di post su Batman sui social media. L'attore aveva ammesso di identificarsi con quel personaggio perché era, come lui, un "ricco solitario". È un tipo di descrizione del personaggio che lui sentiva di condividere anche in relazione alle problematiche di Bruce Wayne/Batman perché cercava di trasformare il suo dolore interiore per aiutare gli altri. Un po' come Matthew Perry ha cercato di fare quando ha più volte parlato pubblicamente della sua lotta contro la dipendenza di alcool e droghe. Matthew Perry aveva un bat-segnale all'interno della sua piscina, posta sul fondale. Ma il bat-segnale era presente anche in diversi punti della sua casa. Interessante anche una sala proiezione con quattro televisori, di cui un megaschermo, posti ai quattro lati della stanza con l'ultimo Batman di Robert Pattinson. Anche nelle didascalie su Instagram, Matthew Perry scherzava: "Non vi preoccupate, ci sono io a guardare la città. Dormite tutti. Mattman".

Il bat–segnale nella piscina di Matthew Perry

I messaggi di Matthew Perry su Instagram

Matthew Perry aveva anche condiviso una foto di un cartello che diceva "Batman gioca a pickleball", come appunto si crede che abbia giocato a Pickleball poco prima di morire annegato nella vasca. Nel suo ultimo post pubblico, Perry si firmava nuovamente Mattman mentre si trovava nella piscina notturna, una foto drammaticamente profetica: "Oh, l'acqua calda che si agita intorno, ti fa sentire bene? Sono Mattman".

Il suo amore per Batman dichiarato anche nel suo libro

Matthew Perry aveva sempre dichiarato il suo amore per Batman e lo aveva fatto anche nel suo memoir, "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing". Nel libro scriveva di sentirsi molto simile a Batman e l'ultimo capitolo era proprio dedicato a lui: "Un giorno o l'altro anche tu potresti essere chiamato a fare qualcosa di importante, quindi sii pronto. E quando accadrà qualcosa, pensa, come farebbe Batman? E allora fallo".