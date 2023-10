Cosa accadrà ad Alfred, il cane di Matthew Perry, dopo la morte dell’attore Alfred, l’adorato cagnolino di Matthew Perry, sarà adottato da Molly Hurwitz, ex fidanzata dell’attore che ne è ufficialmente proprietaria.

A cura di Stefania Rocco

Sarà Molly Hurwitz, la ex fidanzata di Matthew Perry, ad adottare l’adorato cagnolino Alfred. La donna è ufficialmente la proprietaria dell’animale e, secondo quanto riporta il Mirror, sarà lei a prendersene cura dopo la tragica scomparsa dell’attore.

Chi è Molly Hurwitz

Molly Hurwitz è la ex fidanzata di Matthew Perry. I due avevano cominciato a frequentarsi nel 2018. Si erano ufficialmente fidanzati nel novembre del 2020 per poi lasciarsi a giugno 2021. La donna ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Instagram dopo la prematura scomparsa di Perry. “Gli piacerebbe che il mondo parlasse di quanto talento avesse. E lui aveva davvero molto talento”, aveva scritto commossa, per poi ricordare l’impatto avuto sulla sua vita dalla loro relazione:

Mentre lo amavo più profondamente di quanto potessi, era complicato, e mi ha fatto soffrire come mai nessuno. Nessuno nella mia vita adulta ha avuto un impatto più profondo su di me di Matthew Langford Perry. Ho una grande gratitudine per questo, per tutto quello che ho imparato dalla nostra relazione.

Le indiscrezioni sull’adozione da parte di Lisa Kudrow

Subito dopo che la notizia della morte di Matthew Perry è stata resa pubblica, si erano rincorse numerose indiscrezioni relative alla possibilità che potesse essere l’amica Lisa Kudrow – Phoebe di Friends – ad adottare Alfred. In realtà, l’ipotesi non è mai stata seriamente presa in considerazione. Hurwitz è ufficialmente la proprietaria del cagnolino Alfred, adottato anni fa insieme a Perry, ed era chiaro fin dal principio che sarebbe stata lei a prendersene cura, come ha fatto nel corso degli ultimi anni a intervalli regolari. L’animale era infatti solito trascorrere del tempo con entrambi i suoi padroni.