Gwyneth Paltrow ricorda Matthew Perry da giovane: “Ci baciammo e fu un’estate magica” L’attrice su Instagram ha ricordato Matthew Perry con una foto di lui molto giovane e ha poi voluto raccontare un aneddoto che fa riferimento al 1993, anno in cui entrambi si sono incontrati a un festival teatrale.

Gwyneth Paltrow ha pubblicato un post in memoria e ricordo di Matthew Perry, l'attore drammaticamente scomparso nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre. L'attrice su Instagram ha ricordato l'attore con una foto da giovanissimo e ha poi voluto raccontare un aneddoto che fa riferimento al 1993, anno in cui entrambi si sono incontrati a un festival teatrale. L'attore veniva già dall'episodio pilota di Friends ma non era ancora un nome e un volto popolare. Anche per Gwyneth Paltrow erano i primi passi in questo mondo. Si amarono in una notte d'estate: "Ci siamo baciati in un campo d'erba".

Le parole di Gwyneth Paltrow

Il racconto di Gwyneth Paltrow è sincero ed emozionante. L'attrice ha voluto aprire il baule dei ricordi, pubblicando una foto di Matthew Perry giovanissimo e raccontando quest'aneddoto di cui nessuno era a conoscenza: "L'ho incontrato nel 1993 al Williamstown Theather Festival", ha spiegato. E poi:

Ho incontrato Matthew Perry nel 1993 al Williamstown Theater Festival in Massachusetts. Siamo stati entrambi lì per la maggior parte dell'estate a recitare. Era così divertente, così dolce e così divertente stare con lui. Siamo andati a nuotare nei Creeks, abbiamo bevuto birre nel bar del college locale, ci siamo baciati in un campo di erba. È stata un'estate magica. Aveva girato il pilota di Friends ma non era ancora andato in onda. Era nervoso, sperava che la sua grande occasione fosse proprio dietro l'angolo. Lo era. Siamo rimasti amici per un po' finché non ci siamo allontanati, ma ero sempre felice di vederlo quando lo facevo. Oggi sono super triste, come tanti di noi. Spero che Matthew sia finalmente in pace. Lo voglio davvero.

La morte di Matthew Perry: il risultato dell'autopsia

Ma cosa sappiamo sulla morte di Matthew Perry, al momento? L'autopsia disposta sul corpo è terminata, ma i risultati sono stati dichiarati inconcludenti. Questo vuol dire che saranno necessari altri approfondimenti, sebbene la salma sia stata già consegnata alla famiglia. I dati già raccolti saranno sufficienti per valutare e accertare le cause della morte. Ricordiamo che l'attore è stato trovato senza vita nella sua vasca idromassaggio. La morte sarebbe pertanto sopraggiunta per annegamento, ma non è da escludere che sia stato causato da un malore.