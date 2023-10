Morto Matthew Perry, a New York i fan lo omaggiano con fiori davanti alla casa di Friends Dopo la notizia della morte di Matthew Perry, decine di mazzi di fiori, candele e bigliettini sono comparsi davanti alla celebre casa di Friends a New York. Un modo per rendere omaggio all’interprete di Chandler Big, trovato senza vita nella sua casa a 54 anni.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo la notizia della morte di Matthew Perry, sono tantissimi i fan della serie che hanno voluto rendergli omaggio. Oltre che con video e messaggi sui social, molti di loro hanno deciso di lasciare fiori e biglietti davanti alla celebre casa di Friends, che si trova a New York all'angolo tra Bedford Street e Groove Street. La scomparsa del noto attore, che interpretava il personaggio di Chandler Big, ha scosso il mondo del cinema e dello spettacolo. Aveva 54 anni ed è stato trovato senza vita nella vasca da bagno della sua casa.

Fiori e biglietti per Matthew Perry davanti alla casa di Friends

Nella giornata di oggi, domenica 29 ottobre, moltissimi fan della serie hanno deciso di lasciare un piccolo pensiero in ricordo di Matthew Perry. Mazzi di fiori, candele e biglietti sono infatti comparsi proprio davanti alla celebre casa di Firends, che si trova a New York all'angolo tra Bedford Street e Groove Street, come mostrano i video di Marco Congiu di SkyTg24. Si tratta di uno dei luoghi simbolo della sitcom di successo, dove i protagonisti- tra cui lo stesso Perry- si trovavano spesso a raccontarsi. Sono numerose le persone arrivate sotto la pioggia, chi per lasciare un omaggio chi soltanto per immortalare con il telefono un evento inaspettato.

Il ricordo degli attori di Friends

Oltre alla pagina ufficiale Instagram di Friends, che ha dedicato un post ad uno dei suoi protagonisti, anche tanti volti della sitcom hanno ricordato con parole e immagini il loro collega. Paget Brewster, nota per il ruolo di Kathy, con un post su X ha salutato Matthew Perry: "È stato adorabile con me in Friends e ogni volta che l'ho visto nei decenni successivi. Per favore, leggi il suo libro. Il suo compito quello di aiutare. Però non riposerà in pace. È già troppo occupato a far ridere tutti lassù".

Morgan Fairchild,, che nella sitcom di successo interpreta la mamma di Chandler, ha definito la morte dell'attore "uno shock". Poi ancora Maggie Wheeler, Janice in Friends, su Instagram ha scritto: "Che perdita. Mancherai al mondo, Mathew Perry. La gioia che hai portato a tanti nella tua troppo breve vita continuerà a vivere. Mi sento benedetta da ogni momento creativo che abbiamo condiviso".