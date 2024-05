video suggerito

Perché Jennifer Aniston ha deciso che non si iscriverà mai a TikTok Esattamente 5 anni fa Jennifer Aniston mandava in crush Instagram con i milioni di followers che hanno cominciato a seguirla pochi minuti dopo la creazione del profilo. Oggi, però, sembra non avere alcuna intenzione di debuttare anche su TikTok: ecco il motivo.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Aniston potrà pure aver raggiunto i 55 anni ma non per questo ha perso la bellezza e lo stile che da sempre la contraddistinguono, anzi, riesce a fare invidia anche alle colleghe 20enni. Oltre a dettare legge sia in fatto di look che di allenamenti anti-age, è anche sempre sul pezzo quando si parla di social. Dopo esserne rimasta a lungo lontana, esattamente 5 anni fa si è iscritta a Instagram, mandandolo letteralmente in tilt per il numero di followers "da record" raggiunto in pochissime ore. Ora si iscriverà anche a TikTok? Pare proprio di no ed è stata lei stessa a spiegare il motivo di questa scelta poco convenzionale.

Il rapporto di Jennifer Aniston con i social

Per la carriera di una star è assolutamente necessario avere un profilo su TikTok? Per Jennifer Aniston la risposta è un secco "no" e non solo perché fa parte di una generazione nata e vissuta quando i social non esistevano ancora. In una recente intervista rilasciata a Entertainment Tonight ha spiegato che non si iscriverà mai alla piattaforma più popolare del momento, anche se qualche anno fa il suo debutto su Instagram aveva letteralmente "spaccato il web", tanto da mandare in crush la piattaforma. A proposito dell'argomento ha dichiarato: "Non ho TikTok, né lo avrò mai. Non mi iscrivo a un'altra cosa che rovinerà la mia vita o quella di qualcun altro. Potrebbe risucchiarti e farti sprecare ore della tua vita".

Jennifer Aniston su Instagram

Jennifer Aniston, cosa non le piace di TikTok

L'attrice ha poi continuato dicendo: "Non posso credere a volte quando mi trovo in un vero e proprio buco nero di cani, video di cuccioli e animali salvati, neonati e gatti. Queste cose mi piacciono ma ce ne sono altre che non vorrei vedere online. Non penso che siamo stati progettati per assorbire la quantità di informazioni alla velocità e al ritmo con cui lo facciamo oggigiorno. Non penso che sia salutare". Jennifer ha inoltre spiegato che su Instagram ci tiene a essere davvero se stessa: non trascura nulla, dalle soddisfazioni professionali ai momenti no, così da non rendere il suo account irrealistico (come, al contrario, succede spesso tra le star).