Pvolve, come funziona l'allenamento amato da Jennifer Aniston Il segreto di Jennifer Aniston per tenersi in forma? Si chiama pvolve ed è un allenamento intenso ma allo stesso tempo lento e controllato: ecco in cosa consiste.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Aniston potrà pure aver raggiunto i 55 anni all'inizio di febbraio ma, a giudicare dall'incredibile forma fisica che vanta, sembra aver scoperto l'elisir di "eterna giovinezza". Da quando era una star di Friends a oggi è cambiata pochissimo: fatta eccezione per il taglio e il colore di capelli, è rimasta praticamente identica e non sorprende che riesca a fare invidia anche alle colleghe giovanissime. Qual è il suo segreto di bellezza? Si allena regolarmente nella sua palestra privata (come documentato da un video alle prese con gli esercizi fisici che ha postato di recente su Instagram).

Cos'è l'allenamento Pvolve

Non è la prima volta che Jennifer Aniston si lascia immortalare nella sua palestra privata mentre si allena ma nelle ultime ore ha rivelato il vero "segreto" di cui si serve regolarmente per tenersi in forma. Si chiama Pvolve ed è un metodo di fitness funzionale a basso impatto che usa attrezzature brevettate da Stephen Pasterino, un istruttore di fitness newyorkese. Il workout mixa pilates, esercizi di fisioterapia e di tonificazione: tra elastici, un tappetino "numerato" e attrezzi permette di dare vita a movimenti lenti controllati ma allo stesso tempo focalizzati e intensi. L'attrice è diventata fan di questo allenamento dal 2021, per la precisione da quando ha avuto un infortunio alla schiena, e da allora ha letteralmente ritrovato se stessa.

Jennifer Aniston alle prese con l'allenamento Pvolve

Il messaggio motivazionale di Jennifer Aniston

Flessioni, alzate laterali per le gambe, mountain climber: Jennifer Aniston è apparsa super energica nel video in cui si allena.

L'allenamento dell'attrice

Nonostante ciò, ha lasciato intendere che inizialmente non aveva proprio voglia e forza di sudare e affaticarsi. Alla fine, però, ha portato a termine i suoi obiettivi e si è servita dei social per lanciare un messaggio motivazionale rivolto ai fan. Nella didascalia della clip ha scritto: "Se stai vivendo uno di quei lunedì, ti sento. Devi farlo!!". Insomma, Jennifer è "una di noi" e, come tutti, ha dei momenti in cui si lascia sopraffare dalla pigrizia, come li affronta? Semplicemente pensando all'allenamento come un vero e proprio dovere.