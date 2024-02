Perché Jennifer Aniston indossa solo abiti neri e senza spalline Avete notato che Jennifer Aniston sui red carpet internazionali ripropone sempre lo stesso look ma in versione leggermente rivisitata? Ecco per quale motivo lo fa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Jennifer Aniston è una delle attrici più amate di sempre e non solo perché è stata tra le protagoniste iconiche della serie Friends, è anche riuscita a "fermare" il tempo che passa, apparendo meravigliosa e in forma nonostante abbia da tempo superato i 50 anni. Continua a recitare in film di successo, conquista le copertine fashion e calca spesso i red carpet internazionali, il tutto senza mai rinunciare allo stile glamour che da sempre la contraddistingue. In quanti, però, hanno notato che agli eventi di gala ripropone sempre lo stesso look rivisitato? Ecco per quale motivo la star non riesce a dire no alla scollatura strapless.

Tutti i look dark di Jennifer Aniston

Nelle ultime ore si sono tenuti i People's Choice Awards 2024 e tra le star che hanno sfilato sul red carpet c'era anche Jennifer Aniston, apparsa elegante e chic in un minidress nero con le ruches sulla gonna e la scollatura strapless. Confrontando i suoi recenti look da gala, un dettaglio balza subito all'occhio: l'attrice sembra essere "intrappolata" in una vera e propria "routine di stile". Dall'inizio del 2024 a ora ha partecipato prima ai Golden Globes e poi ai Critics Choice Awards e in entrambi i casi ha scelto ancora degli outfit senza spalline: il primo era in long dress dalla silhouette a sirena, il secondo un completo dark con pantaloni con lo strascico e bustier strapless (entrambi firmato Dolce&Gabbana).

Jennifer Aniston ai Golden Globe Awards 2024

Jennifer Aniston e il suo stile inconfondibile

Il motivo per cui Jennifer Aniston reinterpreta sempre lo stesso look, proponendo in versioni differenti sia il total black che la scollatura strapless? Innanzitutto sono due dettagli che riescono a esaltare al massimo la sua silhouette, dal décolleté alle braccia snelle. Il nero, inoltre, è un evergreen quando si intende puntare tutto sull'eleganza e a quanto pare è diventato il suo "marchio di fabbrica". Jennifer è così riuscita a rendere inconfondibile il suo stile, diventando non solo iconica ma anche il simbolo della classe senza tempo. Insomma, ha dimostrato a tutti che si può essere chic anche senza strafare ed è proprio questa sua innata semplicità che piace tanto ai fan che la seguono da sempre.

Jennifer Aniston ai Critics Choice Awards 2024