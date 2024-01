Jennifer Aniston cambia look per i Golden Globe 2024: ricorda Friends con l’iconico caschetto scalato Jennifer Aniston ha partecipato ai Golden Globe 2024, incantando tutti con un lungo abito total black. A fare la differenza è stato il taglio di capelli: un The Rachel “rivisitato” con cui ha ricordato i suoi esordi a Friends. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Questa notte a Beverly Hills si è tenuta l'81esima edizione dei Golden Globe Awards, evento che ogni anno premia i grandi nomi del mondo del cinema e delle serie tv. A trionfare in questo 2024 è stato il film Oppenheimer con il suo attore protagonista Cillian Murphy, mentre il premio Best Motion Picture – Musical or Comedy è andato a Poor Things. Come da tradizione, il red carpet è stato invaso dalle star e tutte ne hanno approfittato per sfidarsi tra lunghi abiti da sera, tacchi a spillo e colori vitaminici. In molte hanno puntato sul tradizionale total black, da Kylie Jenner in pizzo a Jennifer Lawrence in versione sirena dark, fino ad arrivare a Jennifer Aniston. Quest'ultima ha inoltre debuttato in pubblico con un nuovo look che ricorda la sua Rachel di Friends.

Jennifer Aniston ripropone il The Rachel

Ricordate Jennifer Aniston in Friends? Erano gli anni '90, lei era poco più che ventenne e ricopriva i panni di Rachel Green, una delle protagoniste più amate della nota sitcom. Ora, sarà perché di recente ha dovuto dire addio all'amico e collega Matthew Perry o perché semplicemente intendeva ricordare uno dei periodi più belli della sua vita, ma la cosa certa è che ai Golden Globe 2024 ha debuttato con un look nuovo ma "nostalgico". L'attrice ha riproposto in una versione moderna il The Rachel, il caschetto scalato che aveva spopolato una trentina di anni fa e che era diventato iconico proprio grazie al suo personaggio di Friends. Niente effetto bicolor con i ciuffi davanti più chiari, Jennifer ha optato per un biondo miele e, complice l'acconciatura mossa, ha messo in risalto le ciocche sfilzate.

Jennifer Aniston col nuovo caschetto scalato

Il look total black di Jennifer Aniston ai Golden Globe 2024

Per un evento glamour super atteso come i Golden Globe 2024, Jennifer Aniston ha puntato sull'eleganza senza tempo del nero. Seguita dallo stylist Ryan Hastings, ha sfoggiato un lungo abito dark firmato Dolce&Gabbana, per la precisione un modello fasciante con scollatura a cuore strapless e una lunga gonna a effetto sirena con delle perline tono su tono che vanno a formare dei ricami a forma di "squame". Manicure scura, gioielli scintillanti che hanno aggiunto un tocco shining e trucco appena accennato: l'attrice sembra non sentire affatto il peso dell'età che avanza, anzi, con il The Rachel "rivisitato" sembra quasi essere tornata indietro nel tempo.

Jennifer Aniston in Dolce&Gabbana