Golden Globe 2024, Jennifer Lopez col mantello di rose: l'abito nasconde un dettaglio personalizzato Jennifer Lopez ha partecipato come ospite ai Golden Globe 2024, incantando i fan con un lungo abito total pink. In quanti sanno che il look col mantello di rose nascondeva un dettaglio personalizzato?

A cura di Valeria Paglionico

I Golden Globe 2024 sono andati in scena questa notte a Beverly Hills e hanno visto trionfare alcuni dei film simbolo dell'anno che si è appena concluso, da Oppenheimer a Poor Things. Il red carpet è stato letteralmente invaso dalle star e, tra Kylie Jenner in pizzo trasparente e Jennifer Aniston col taglio di capelli ispirato a Friends, si sono sfidate tutte a colpi di stile. Sebbene il tradizionale total black continui a essere il simbolo dell'eleganza senza tempo durante appuntamenti mondani simili, a spopolare durante la cerimonia sono stati soprattutto i colori accesi e vitaminici. Jennifer Lopez, ad esempio, si è trasformata in una vera e propria dea con il suo lungo abito rosa con mantello di fiori e dettaglio personalizzato "nascosto".

Chi ha firmato l'abito rosa di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez questa notte era tra gli ospiti dei Golden Globe 2024, sul cui red carpet ha sfilato in coppia col marito Ben Affleck. Se da un lato quest'ultimo ha puntato su un tradizionale smoking total black con tanto di papillon abbinato, la popstar ha preferito portare un tocco di luminosità all'evento con un adorabile abito in rosa pastello. Si tratta di una creazione su misura firmata Nicole + Felicia Couture, caratterizzata da due "pezzi" distinti: una lunga sirena strapless e fasciante e un maxi mantello con i manicotti di rose.

Jennifer Lopez in Nicole + Felicia Couture

Il dettaglio nascosto che Jennifer ha rivelato sui social? L'etichetta del vestito era stata decorata col suo nome, a prova del fatto che il look era totalmente custom, pensato proprio per l'attesa "passeggiata" sul tappeto rosso dei Golden Globe.

Il dettaglio personalizzato nell'abito

Gli accessori scintillanti di J.Lo ai Golden Globe 2024

A completare il look "confetto" di Jennifer Lopez non sono mancati i dettagli scintillanti che hanno aggiunto un tocco prezioso e sparkling. Ha abbinato l'abito rosa a una borsa gioiello di Judith Leiber, per la precisione una clutch tempestata di cristalli in tinta, mentre per quanto riguarda i gioielli si è affidata alla Maison Boucheron. Il motivo per cui sui social ha descritto l'outfit con la didascalia "La stagione dei colibrì"? Sia gli orecchini che l'anello sono decorati con un colibrì in oro e diamanti che "becca" una grossa pietra rosa di morganite. Capelli ondulati in stile vecchia Hollywood, make-up glow e manicure rosa tenue: Jennifer ha dato l'ennesima prova di essere icona di stile ed eleganza.

J.Lo con gioielli Boucheron