Jennifer Aniston ai Critics Choice Awards 2024: sul red carpet sfila in pantaloni ma con lo strascico Jennifer Aniston è stata tra gli ospiti dei Critics Choice Awards 2024 che si sono tenuti questa notte in America: ecco cosa ha indossato sull'ambito red carpet.

A cura di Valeria Paglionico

Questa notte in California si è tenutala 29esima edizione dei Critics Choice Awards, evento organizzato annualmente dall'American-Canadian Critics Choice Association che celebra i film, i registi, gli attori e i lavoratori del settore che si sono distinti per talento negli ultimi 12 mesi. Tra i trionfatori ci sono stati i cult del 2023, Oppenheimer e Barbie, ma anche l'astro emergente dello spettacolo, Jeremy Allen White, con la sua interpretazione in The Bear. Ad attirare le attenzioni dei media sono state anche le altre star che hanno calcato il red carpet con i loro look più sofisticati: tra loro non poteva mancare Jennifer Aniston, apparsa elegantissima e anti-convenzionale in total black.

Il look dark di Jennifer Aniston

Jennifer Aniston potrà pure aver superato i 50 anni ma, nonostante ciò, sembra non sentire affatto il peso dell'età che avanza, anzi, continua a fare invidia anche alle giovanissime con la sua bellezza mozzafiato. Ne ha data l'ennesima prova ai Critcs Choice Awards 2024, dove ha sfilato sul red carpet meravigliosa in nero. Si è affidata allo stylist Ryan Hastings, che ancora una volta ha scelto per lei un outfit dark firmato Dolce&Gabbana. Niente abiti da sera o look principeschi, questa volta l'attrice ha puntato sullo stile mannish ma in una versione rivisitata: ha abbinato un paio di pantaloni neri a vita alta e dalla linea classica a un bustier strapless tempestato di piume in tinta. Per completare il tutto ha aggiunto una cintura di raso con strascico incorporato che ha reso il total outfit ancora più sofisticato.

Jennifer Aniston in Dolce&Gabbana

Le onde naturali di Jennifer Aniston

Nel look da red carpet di Jennifer Aniston non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps in camoscio nero, anche se a fare la differenza sono stati i capelli. Già ai Golden Globe la diva aveva sorpreso tutti con un nuovo taglio ispirato alla sua Rachel di Friendsnuovo taglio ispirato alla sua Rachel di Friends ma è stato nelle ultime ore che ha aggiunto un ulteriore tocco di novità. Ha detto addio alla piega liscia e ha optato per delle onde dall'effetto naturale portate con la fila centrale che hanno messo in risalto le scalature. Per quanto riguarda il make-up, ha puntato su dei colori estremamente naturali ma con delle ciglia XXL. Insomma, Jennifer non ha rivali in fatto di bellezza e di stile e in California ne ha data solo l'ennesima prova.

Il taglio ispirato a Rachel di Friends