Courteney Cox pentita di aver ceduto al filler: “C’è troppa pressione per rimanere giovani”

Courteney Cox (2022)

Vedere il proprio corpo e il proprio viso cambiare, è comprensibilmente qualcosa che può colpire nel profondo, soprattutto se intorno si ha un ambiente che fa vivere questo processo quasi come una colpa. Molte star di Hollywood hanno denunciato il sistema, reo di essere molto discriminatorio nei confronti delle donne over 40, come se superata quella soglia d'età venissero ritenute non più idonee, non più adatte, non più degne di lavorare sul grande schermo. Sharon Stone è in prima fila da anni su questo fronte, perché ha vissuto in prima persona questa discriminazione: si è sentita ostacolata, giudicata per il solo fatto di non avere più 30 anni. Lei si è ribellata al cliché della donna eternamente giovane, ha rifiutato di credere a chi la definiva vecchia per lavorare e oggi non ha problemi a mostrare i segni del tempo. In passato ha ceduto al ritocchino, ma è da anni che non si affida più al chirurgo, in controtendenza rispetto alle rigide convenzioni hollywoodiane che riguardano la bellezza. Anche Courteney Cox ha fatto ricorso al filler in giovane età, ma non lo rifarebbe.

Courteney Cox e il filler

Cournteey Cox ha rivelato di essersi pentita di aver fatto ricorso al filler così presto. L'attrice di Friends oggi ha 59 anni e ha ammesso di essersi sottoposta a molteplici interventi a causa della pressione che avvertiva su di sé, del bisogno di apparire sempre giovane che ancora regna nel mondo nell'industria cinematografica. Ha detto di aver vissuto molto male i cambiamenti fisici e di non essersi subito resa conto di quello che stava facendo al suo corpo.

Courteney Cox (2020)

Ha cominciato poco alla volta, una iniezione alla volta, finendo poi in un circolo vizioso, in. una sorta di effetto domino da cui è stato difficile uscire.Nel 2017 però ha preso una drastica e definitiva decisione: quella di sciogliere tutti i riempitivi. Da allora ha deciso di invecchiare in modo naturale. Alla rivista Woman ha detto: "Il mio più grande rimpianto in termini di bellezza sono i riempitivi. C'è così tanta pressione per rimanere giovani in questo settore e una volta che inizi diventa un po' un effetto domino e continui a volerne sempre di più".

Courteney Cox (2015)

Ecco perché lei è rimasta nel vortice per anni, prima di liberarsene e trovare la serenità con la propria immagine naturale. Alla rivista ha aggiunto: "Per il resto del mondo il tuo viso sta cambiando in modo evidente, ma tu, che stai facendo procedura alla volta, non te ne accorgi. È stata una totale perdita di tempo e vorrei non aver ceduto alla pressione di farlo".

Courteney Cox (2002)

Sebbene abbia abbandonato le procedure più drastiche, Courteney Cox ama provare nuovi prodotti ed è ossessionata dalla skincare, un po' perché vuole prendersi più cura di sé e un po' perché ancora sente su di sé la pressione di dover avere un bell'aspetto, anche se si è liberata della schiavitù del filler. Ha detto addio anche alla malsana ossessione per l'abbronzatura, che le ha rovinato la pelle: proprio perché in passato non lo ha fatto, oggi non rinuncia più alla protezione solare. Insomma, l'attrice ha imparato ad amarsi un po' di più e a vivere in modo meno ossessivo lo sguardo altrui: ha capito che non c'è nulla di sbagliato nell'avere 59 anni e dimostrarli.