Lucio Corsi con lo stivale di Toy Story era solo l'inizio: ora è doppiatore di un film Disney L'amore di Lucio Corsi per l'universo Disney si era intuito con il famoso stivale di Toy Story. Ora è entrato in famiglia in veste di doppiatore.

A cura di Giusy Dente

Al Festival di Sanremo, Lucio Corsi si è imposto con le sue esibizioni e la sua canzone "Volevo essere un duro", conquistando i cuori di tutti. Partito da sfavorito, da nome meno illustre e celebre degli altri, ne è invece uscito vincitore morale. E non solo: ha avuto l'onore di rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest, in seguito alla rinuncia da parte di Olly. Anche su quel palco ha fatto la sua bella figura, conquistando il quinto posto. A entrambe le competizioni, ha indossato un paio di calzature a cui è molto legato, che dicono molto di lui.

Lucio Corsi fan di Toy Story

Quando era sul palco dell'Ariston, molti hanno notato un dettaglio nel look del cantante. Non è passato inosservato lo stivale da cowboy con la scritta "Andy". Il riferimento era al celebre film d'animazione "Toy Story". Andy è il nome del protagonista: il bambino possiede un giocattolo a cui è affezionatissimo, il cowboy Woody, che lo accompagnerà nella crescita, dall'infanzia all'adolescenza. Nel primo film Disney della saga, in una scena si vede Andy scrivere il suo nome sotto alla scarpa di Woody, ma con la N al contrario, essendo la scrittura di un bambino inesperto con la penna. Scriverà poi il suo nome in modo corretto, con la N giusta, qualche anno più tardi sullo stivale di un altro giocattolo, proprio per indicare la sua crescita. Per Lucio Corsi, omaggiare Disney e quel film in particolare, è stato un modo per ricordare l'importanza di custodire dentro di sé la purezza dell'infanzia, che non andrebbe mai persa, perché è quella che ci rende genuini e speciali. Lucio Corsi ha indossato gli stessi stivali da cowboy anche all'Eurovision, in finale.

Lucio Corsi entra nella famiglia Disney

Il cantante è un fan dell'universo Disney, ma quello stivale con riferimento a Toy Story a quanto pare era solo l'inizio, verso qualcosa di più importante. Il cantante è stato ospite (anche se solo virtuale, in videochiamata) del Disney Italia Showcase. Una delle novità presentate all'evento è stata proprio l'uscita del film "Elio" nelle sale italiane il 18 giugno 2025. Lucio Corsi è nel cast dei doppiatori. Darà la voce all'ambasciatore Tegmen. "Il mio amore per la Pixar è nato da Toy Story" ha detto l'artista, che ora sta per intraprendere anche questa nuova avventura.