Courteney Cox si è pentita: l’ossessione per l’abbronzatura le ha rovinato la pelle “Non stendetevi sotto al sole a friggere” ha detto Courteney Cox, che si è pentita delle cattive abitudini del passato, quando in nome dell’abbronzatura non proteggeva la pelle. Oggi ne paga le conseguenze.

A cura di Giusy Dente

Courtney Cox (2010)

Courtney Cox se potesse tornare indietro avrebbe più cura della propria pelle, evitando l'eccessiva esposizione al sole. L’attrice solo oggi si rende conto dei danni causati dall’ossessione per l’abbronzatura. La 58enne ha ammesso di aver esagerato con la tintarella quando era adolescente e fino ai 20 anni, difatti ora cerca di evitare i raggi UV perché è più consapevole di ciò che possono causare.

Courteney Cox invita a proteggere la pelle

Nei Duemila il colorito particolarmente acceso, frutto di ore ed ore sotto al sole o di lampade abbronzanti, era un must. Tutte le celebrità dell'epoca si adeguavano a questo standard, peccando di leggerezza e magari senza assicurarsi un'adeguata protezione, per la tintarella. Col passare degli anni e con l'avanzare dell'età, Courteney Cox si è accorta delle conseguenze delle sue cattive abitudini. Oggi, infatti, presta molta più attenzione alla cura della pelle.

Courteney Cox (2000)

Oltre a proteggere se stessa, Courteney Cox cerca di mettere in guardia anche sua figlia Coco, ma con scarsi risultati! La 18enne è nata dal matrimonio con l’ormai ex marito David Arquette. Madre e figlia erano insieme sul red carpet in occasione della prima di Scream VI: è stata una rarissima apparizione di coppia. La ragazza pare abbia ereditato dalla madre la stessa passione per il sole e l’abbronzatura ed è poco propensa a impegnarsi con la skin care. Il timore dell'attrice è che possa esagerare e rovinare la sua pelle bianca.

Courteney Cox e la figlia Coco (2023)

"Dico sempre a mia figlia: Coco, la tua pelle è incredibile. Guarda il mio petto!": cerca in questo modo di metterla in guardia, mostrandole come si trasforma la pelle nel tempo. Ecco perché la invita sempre a proteggersi, non solo sul viso: l’errore più comune, infatti, è quello di tralasciare le altre parti del corpo, che necessitano invece la stessa attenzione e l'utilizzo di prodotti di qualità. "Non stendetevi sotto al sole a friggere" ha detto ad Harper Bazaar. Oggi nel beauty dell’ex attrice di Friends la protezione solare non manca mai quando è in vacanza, ma la usa anche quando fa sport all’aperto e quando si gode un picnic sotto il sole.