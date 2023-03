Courteney Cox alla prima di Scream VI: sfila sul red carpet con la figlia Coco Arquette Courteney Cox ha voluto con sé sua figlia Coco Arquette, alla prima del film Scream VI. Hanno sfilato sul red carpet mano nella mano.

A cura di Giusy Dente

Courteney Cox e Coco Arquette

Negli anni Novanta l'attrice Courteney Cox ha raggiunto la fama mondiale con un film che, negli anni, si sarebbe imposto come un vero e proprio cult. Il successo di Scream è andato oltre ogni aspettativa, diventando una saga di grande successo giunta ora al suo sesto capitolo. Scream VI sarà presto nelle sale cinematografiche italiane, ma intanto è stato presentato in anteprima mondiale a New York, all'AMC Lincoln Square Theatre. La 58enne per il grande evento ha portato con sé sua figlia Coco Arquette, in una rara apparizione di coppia. L'evento arriva a pochi giorni di distanza da un altro momento iconico. Courteney Cox ha avuto la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood: alla cerimonia erano presenti anche le colleghe e amiche di una vita Jennifer Aniston e Lisa Kudrow.

Courteney Cox torna al cinema con Scream

L'attrice è presenza fissa nel cast della saga horror Scream: anche nel sesto capitolo interpreta la famosa giornalista Gale Weathers, la donna che indaga sugli omicidi di Ghostface. Il ruolo le ha dato grandi soddisfazioni e lo ha mantenuto negli anni, film dopo film. Per festeggiare il ritorno sul grande schermo, la 56enne ha voluto con sé alla premiere una persona importante. Ha sfilato sul red carpet assieme a sua figlia.

Courteney Cox e Coco Arquette

Chi è Coco Arquette

Coco Arquette ha da poco compiuto 18 anni: ha festeggiato la maggiore età la scorsa estate. È l'unica figlia di Courteney Cox e David Arquette. I due si sono conosciuti durante le riprese di Scream, poi sono diventati marito e moglie il 12 giugno 1999. Coco è nata cinque anni dopo (nel 2004) e le ha fatto da madrina di battesimo una carissima amica di Courteney Cox: Jennifer Aniston, conosciuta sul set di Friends. La coppia nel 2010 ha annunciato la separazione, ma da allora sono rimasti in buoni rapporti e continuano anche a lavorare insieme: hanno una società di produzione, la Coquette Productions. Il divorzio è stato finalizzato nel 2013.

Courtney Cox

Madre e figlia sul red carpet di Scream VI

Madre e figlia hanno preso parte insieme alla prima di Scream VI. La 58enne ha scelto un elegante look total black composto da tubino corto con scollo a V, blazer di velluto, collant scuri e décolleté col tacco. Ha completato il look con una pochette dal dettaglio-catena dorato. Look rosso fuoco, invece, per la figlia dell'attrice.

in foto: abito House of CB

Coco Arquette ha scelto un abito lungo firmato House of CB, il modello Carmen: corpetto dall'ampia scollatura e stringa sulla schiena, gonna svasata con spacco l,aterale. Costa 196 euro e lo ha abbinato a un paio di sandali neri. La rara apparizione di coppia ha scatenato i fan dell'attrice: le due sono state le protagoniste della serata, catturando su di loro i flash dei fotografi.