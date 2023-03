Courteney Cox si pente dei filler: “Non ti rendi più conto di come appari da fuori” L’attrice di Friends Courteney Cox ha parlato con onestà delle pressioni ricevute e dell’effetto domino della medicina estetica in un podcast.

A cura di Beatrice Manca

In un'epoca dominata dall'ossessione della giovinezza a tutti i costi e dei filtri di bellezza sui social (l'ultimo è il controverso Bold Glamour) molte star hanno deciso di mandare un massaggio diverso, mostrandosi senza trucco e parlando con onestà dei rischi della chirurgia. L'ultima in ordine di tempo è stata l'attrice di Friends Courteney Cox che in un podcast ha confessato il suo rimpianto beauty: i filler.

Perché Courteney Cox si è pentita dei filler

Courteney Cox è stata intervistata da Kirbie Johnson e Sara Tan nel podcast Gloss Angeles e ha parlato del suo rapporto con la medicina estetica, che oggi definisce un "rimpianto". All'apice del successo, spiega, sentiva le pressioni dell'industria sul suo aspetto e viveva con ansia il naturale cambiamento legato all'età: "Quando ero molto giovane sentivo di star invecchiando, è un peccato ed è una perdita di tempo". Anche se la pratica del filler è generalmente sicura (ma non è privo di possibili complicanze) l'attrice si è focalizzata su come la medicina estetica distorce la percezione di sé: "È un effetto domino, continui ad aggiungere interventi perché ti vedi normale nello specchio, ti vedi bene, ma non ti rendi conto di come appari all'esterno. Io ho fatto troppi filler, alla fine me li sono fatta togliere". Bellissima e consapevole, sul red carpet è apparsa radiosa insieme alla figlia.

Courteney Cox

Le star di Hollywood che lottano per la bellezza naturale

Nel podcast, Courteney Cox spiega anche che aveva preso in considerazione l'idea di pubblicare le foto ‘prima e dopo' la rimozione del filler, ma che è stata sconsigliata. Comunque ha voluto raccontare con onestà la sua esperienza, seguendo l'esempio di altre star. Anche Jamie Lee Curtis ha detto di essersi pentita di aver fatto ricorso alla chirurgia e ha messo in guardia sui visi "di plastica". Il punto non è colpevolizzare chi li usa o stigmatizzare una pratica: ognuno ha il diritto di plasmare la propria immagine cercando il proprio benessere. Lo scopo è piuttosto proporre delle alternative alle donne e a mettere in discussione la pressione sociale che condanna la minima ruga e cerca di nascondere l'età il più a lungo possibile. In questa direzione va anche il trend dei selfie no make up: Lady Gaga ha lasciato tutti a bocca esibendosi agli Oscar struccata. Siamo pronte al ritorno a una bellezza naturale?