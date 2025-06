video suggerito

Perché le body mist ti svolteranno l'estate: fresche e leggere, sono il trend profumato del momento I profumi possono risultare pesanti col caldo estivo. Le body mist o acque profumate, invece, sono un'alternativa valida per profumare e rinfrescare la pelle.

A cura di Giusy Dente

Siamo nell'era dei profumo, l'ossessione del momento, un trend in continua crescita soprattutto tra i più giovani. Sono proprio i ragazzi della Gen Z quelli più propensi a fare acquisti nel settore profumeria, un mondo che Italia non conosce affatto crisi. Secondo i dati di Cosmetica Italia, le vendite sono in aumento: +12,7% per le fragranze femminili e +11,9% per quelle maschili. È un mercato che avanza soprattutto grazie a chi è disposto a spendere somme ingenti in profumi di nicchia e griffati. Ma cresce anche il successo delle body mist.

Il boom delle acque profumate

Diverse celebrities si sono lanciate come imprenditrici nel mondo del profumo, aprendosi di recente anche al mondo delle body mist o acque profumate. Mist significa "nebbia": e infatti sono una nube profumata in cui avvolgersi da testa a piedi, idratante e rinfrescante. Ne sono un esempio Kylie Jenner, Millie Bobby Brown e Blake Lively, ultima in ordine di tempo a lanciare la propria linea di spray. Secondo i dati di Global Market Insights, questo mercato a livello internazionale raggiungerà gli 8 miliardi di dollari entro il 2032, con una crescita annua del 4,9%. Piacciono perché sono accessibili, fresche, leggere, pratiche da tenere sempre con sé grazie alle confezioni meno "fragili" delle boccette di profumo. Sono forse meno persistenti di un profumo tradizionale in termini di durata, ma perfette per essere vaporizzate su corpo e capelli più volte nel corso della giornata senza appesantire. Insomma, vanno a tutelare l'esigenza di profumare con quella di risparmiare, soprattutto in una quotidianità sempre più frenetica. Le body mist sono un'alternativa validissima soprattutto d'estate.

Perché preferire la body mist al profumo d'estate

A fare la differenza è la formulazione e nello specifico la concentrazione di oli essenziali e alcol. L'eau de toilette e l'eau de parfum presentano percentuali più alte, mentre nelle acque profumate c'è maggiore quantità di acqua. Per questo si possono spruzzare senza problemi anche sui capelli, che solitamente mal tollerano l'alcol, che li secca e li sfibra. Non è un problema vaporizzarle più volte nel corso della giornata. A onor del vero, infatti, non lasciano la cosiddetta "scia" che dura per tutto il giorno, ma oltre all'acqua ci sono ingredienti lenitivi e idratanti che non creano problemi alla pelle anche con applicazioni stratificate nelle ore. I profumi possono risultare troppo pesanti quando fa caldo, perché le temperature elevate fanno evaporare prima l'alcol.