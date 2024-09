video suggerito

Friends compie 30 anni e i costumi della serie vanno all’asta: quali sono gli oggetti in vendita In occasione dei trent’anni di “Friends”, serie culto degli anni Novanta andata in onda per la prima volta il 22 settembre 1994, oggetti e abiti di scena vanno all’asta: ecco cos’è in vendita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il cast di Friends

Friends, l'intramontabile serie tv simbolo degli anni Novanta e dei primi anni Duemila, compie 30 anni: le avventure di Monica, Phoebe, Rachel, Ross, Chandler e Joey hanno debuttato in tv il 22 settembre 1994 cambiando per sempre la storia della serialità televisiva. Il Central Perk, punto d'incontro del cast e di sketch iconici durante le varie stagioni, e gli appartamenti contigui di Rachele e Monica e di Chandler e Joey sono ancora nei cuori di tantissimi telespettatori sparsi in tutto il mondo. Il 23 settembre a Los Angeles, in concomitanza con questo anniversario così speciale, la Julien's Auctions ha organizzato un'asta in collaborazione con Warner Bros, durante la quale i fan potranno acquistare i costumi della serie e i principali oggetti di scena.

Tutti gli oggetti in vendita all'asta di Friends

Per la gioia dei tantissimi fan di Friends, all'asta si potranno acquistare capi che hanno fatto la storia della serie. Tra gli accessori e gli indumenti cult troviamo: un top in maglia sui toni del marrone appartenuto a Courtney Cox e che è in vendita a una base d'asta di 1500 dollari; il cappotto blu in denim di Phoebe con decorazione floreale che vediamo nella settima stagione e che è stato messo in vendita a partire da tremila euro. In vendita troviamo anche gli abiti di alcune guest star come Winona Ryder e Bruce Willis. Tra gli oggetti d'arredamento che sono rimasti nel cuore degli appassionati della serie c'è sicuramente il quadro con la scritta "Aux Buttes Chaumont Jouets": i fan lo ricordano perché è posizionato sulla parete di fronte all'ingresso nell'appartamento delle ragazze. La tela è in vendita a un prezzo d'asta di 600 dollari.

Il quadro in vendita (nella foto a destra) | Foto juliensautcions.com

Il divano del Central Perk in vendita a 12mila dollari

Per tutti gli amanti del Central Perk, poi, in vendita ci sarà anche la camicia viola e la cravatta di Gunther, barista e punto di riferimento per il gruppo di amici all'interno del celebre bar newyorkese. Tra gli oggetti di scena è stata messa in vendita anche una riproduzione del celebre divano del Central Perk sui toni dell'arancione: l'offerta parte da 12mila dollari.

Il divano del Central Perk | Foto juliensauctions.com

Ci sono anche le cassette audio che Chandler ascoltava nella puntata in cui tenta disperatamente di smettere di fumare: vengono messe all'asta a partire da 400 dollari. All'asta troviamo anche diversi copioni delle puntate, in vendita a partire da 600 e 900 dollari. Attraverso l'asta i fan potranno portarsi a casa qualche cimelio in occasione di un anniversario così importante: un trentennale carico anche di nostalgia e rimpianti vista la recente scomparsa di Matthew Perry, interprete indimenticabile di Chandler Bing.

La camicia di Gunther | Foto Juliensauctions.com