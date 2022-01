Il cast di Friends ieri e oggi, come sono cambiati gli attori protagonisti della serie Questa sera va in onda per la prima volta in chiaro su TV8 Friends: The Reunion. I protagonisti della serie anni ’90 sono tornati a recitare insieme a 17 anni dall’ultima puntata, come sono diventati? Non sono più dei ragazzini e il loro aspetto è decisamente cambiato rispetto agli esordi: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Courtney Cox/Monica Geller

Questa sera andrà in onda per la prima volta in chiaro su TV8 la reunion di Friends , l'iconica sitcom statunitense simbolo degli anni '90. Si chiama Friends: the Reunion e vede i suoi leggendari protagonisti ancora una volta insieme a 17 anni dall'ultimo episodio. L'evento è un omaggio a tutti coloro che hanno amato quell'iconico gruppo di amici che, tra tazze di caffè, chiacchiere esilaranti e giochi di società, ha segnato un'intera generazione. Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross: che fine hanno fatti i protagonisti? Di tempo ne è passato dal primo ciak e, complice il fatto che hanno tutti più di 50 anni, sia il loro aspetto che il loro stile sono cambiati in modo drastico: ecco le foto che mostrano la trasformazione di Jennifer Aniston&Co.

Da Monica a Phoebe, la trasformazione delle donne di Friends

Che Jennifer Aniston avesse scoperto la ricetta segreta dell'elisir di "eterna giovinezza" è sempre stata una cosa nota ma è confrontando le foto di Friends: The Reunion con quelle del passato che diventa ancora più evidente. Nella serie ricopriva i panni di Rachel Green, era così bella e trendy che il suo taglio di capelli, il caschetto scalato, divenne il must-have dell'epoca e venne soprannominato proprio il "The Rachel". Sono passati 17 anni da quando ha recitato per l'ultima volta nella sitcom ma, piuttosto che invecchiare, sembra ringiovanire.

Jennifer Aniston/Rachel Green

A farle concorrenza, anche Courteney Cox, alias Monica Geller, che a 56 anni continua a vantare uno splendore mozzafiato e un fascino senza limiti. Certo, sul viso è comparso qualche piccolo segno del tempo ma non ha perso lo sguardo profondo e il sorriso smagliante che da sempre la contraddistinguono. L'ultima donna del cast è Lisa Kudrow, la mitica Phoebe Buffay: col passare degli anni ha detto addio al ciuffo laterale ma non ha rinunciato all'iconico biondo. Anche il suo viso appare leggermente più maturo rispetto al passato ma, nonostante ciò, l'attrice rimane un'indiscussa icona di bellezza.

Lisa Kudrow/Phoebe Buffay

Come sono cambiati Joey e gli altri attori di Friends

Sono soprattutto gli uomini di Friends a essere cambiati col passare del tempo. Sarà perché i capelli bianchi non lasciano spazio a dubbi o perché le prime rughe hanno segnato il loro viso, ma la cosa certa è che alcuni sono quasi irriconoscibili. Quello che appare maggiormente trasformato è Matt Leblanc, alias Joey, che ad oggi ha i capelli corti e chiari, le stempiature e qualche segno del tempo sul viso.

Matthew Perry/ Chandler Bing

David Schwimmer, Ross Geller, ha ancora i capelli corti e a spazzola ma, per quanto riguarda il viso, ad oggi appare un tantino invecchiato, soprattutto se confrontato con le vecchie foto. Stessa cosa vale anche per Chandler Bing, il personaggio interpretato da Matthew Perry, che continua a incantare tutti con il suo sguardo nonostante l'avanzare dell'età e il passato difficile (si è ritrovato a combattere contro la dipendenza da droga e alcol dopo il successo internazionale della sitcom). Insomma, i ragazzi di Friends potranno pure essere cresciuti ma non hanno perso la bellezza e la simpatia che li hanno resi delle vere e proprie leggende della tv.