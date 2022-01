Friends: The Reunion per la prima volta in chiaro su Tv8, data e orario Per la prima volta la reunion di Friends andrà in onda in chiaro in Italia, l’appuntamento è su Tv8 per mercoledì 5 gennaio.

A cura di Andrea Parrella

La reunion di Friends per la prima volta in onda in chiaro. “Friends: The Reunion” verrà trasmesso domani, mercoledì 5 gennaio, alle ore 21.30, su Tv8. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, si racconteranno a più di 15 anni di distanza dall'ultima puntata della celebre sit-com.

La reunion di Friends più di 15 anni dopo

I protagonisti, che sono anche produttori esecutivi dello speciale, si ritroveranno nello Stage 24 degli studi Warner di Burban che ha reso loro sei, all’epoca della prima stagione dell’amatissima comedy dei semplici esordienti, delle star planetarie. Qui ricorderanno le scene memorabili e racconteranno aneddoti mai emersi di quegli anni gloriosi.

Il segreto di Jennifer Aniston e David Schwimmer

Su tutte, il racconto di Jennifer Aniston e David Schwimmer che hanno svelato come tra i due ci fosse anche un'attrazione fuori dal set indipendente da quella che lega i personaggi di Ross e Rachel: "Durante la prima stagione di Friends – ha detto Schwimmer -ho avuto una grande cotta per Jen e i sentimenti sono stati ricambiati", dice l'attore di New York, tra lo shock generale del cast e in particolare di Aniston, che ha ammesso il tutto aggiungendo: "La nostra attrazione l'abbiamo incanalata in Rachel e Ross".

Gli ospiti d'eccezione nella reunion di Friends

Oltre ai sei protagonisti compariranno anche ospiti di eccezione fra cui David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.

Friends: The Reunion ha avuto un'accoglienza importante la scorsa primavera, quando è uscito in America e in Italia è stato disponibile su Sky e Now Tv. La reunion è diretta da Ben Winston, anche produttore esecutivo insieme ai produttori esecutivi storici di Friends Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane e ai sei protagonisti.