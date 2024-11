Venduta per 8 milioni di euro la casa di Matthew Perry: diventerà una casa per le vacanze

video suggerito

La casa di Matthew Perry, il compianto Chandler Bing di Friends, è stata venduta e ora diventerà la casa vacanze di una celebre produttrice.

A cura di Arianna Colzi

Matthew Perry

A un anno dalla scomparsa di Matthey Perry, il celebre Chandler Bing di Friends, la sua abitazione a Pacific Palisades, quartiere residenziale di Los Angeles, tra Santa Monica e Topanga, è stata venduta per 8,55 milioni di dollari ossia 7,8 milioni di euro. La villa di 280 metri quadrati, che si trova su una collina che circonda Los Angeles, è stata acquistata dall'attore nel 2020 per 6 milioni di dollari.

La villa di Matthew Perry diventerà una casa vacanze

L'enorme villa di Matthew Perry si affaccia sull'oceano Pacifico dall'alto della collina. Con quattro camere, la villa costruita nel 1965 in stile ranch texano ha subito diverse ristrutturazioni. Come si vede in una delle ultime foto postate dall'attore di Friends prima di morire, le grandi vetrate della casa illuminavano la stanza con pavimento in rovere. Accanto al tavolo da biliardo, un divano letto color prugna stava sotto un quadro.Essendo un grande fan di Batman, Perry aveva aggiunto un led a forma di pipistrello nel dehors della sua abitazione.

Gli interni della casa di Perry in uno scatto postato dall'attore su Instagram

La casa è stata venduta, secondo quanto è riportato dal Los Angeles Times che ha dato la notizia in esclusiva, alla produttrice cinematografica Anita Verma-Lallian, che l'acquistata per farla diventare la sua casa vacanze. Gli eredi di Matthew Perry hanno deciso di mettere in vendita la casa a un anno dalla scomparsa. Verma-Lallian non ha reso noto se la casa verrà aperta al pubblico, come ribadito anche nell'articolo del New York Times.

Il giardino di casa di Perry