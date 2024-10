video suggerito

A un anno dalla scomparsa di Matthew Perry la madre racconta: "Prima di morire ha avuto una premonizione" A un anno dalla morte dell'attore di Friends, scomparso il 28 ottobre 2023, sua madre Suzanne Morrison ha raccontato l'ultima conversazione avuta con il figlio e la sua premonizione.

La famiglia di Matthew Perry si è riunita a un anno dalla sua scomparsa per ricordare la star di Friends. L'attore è morto all'età di 54 anni a Los Angeles, il 28 ottobre 2023, a causa degli effetti della ketamina. Intervistati dalla giornalista Savannah Guthrie di Today della NBC, i familiari hanno raccontato il dolore per la perdita. Suzanne Morrison, madre dell'attore, ha condiviso un particolare legato agli ultimi giorni prima della sua morte. Keith Morrison, patrigno di Perry, ha dichiarato di voler ottenere giustizia: "Chi è in affari per fornire droghe che uccidono le persone la pagherà cara".

La madre di Matthew Perry racconta l'ultima conversazione con il figlio

Suzanne Morrison ha raccontato che, nel corso dell'ultima conversazione avuta con Matthew Perry, il figlio le aveva detto che l'amava e che era felice di passare del tempo con lei:

Era quasi come se fosse una premonizione di qualcosa. Non ci ho fatto caso in quel momento ma ho pensato: ‘Da quanto tempo non facevamo una conversazione del genere?'. Credo che ci fosse qualcosa… C'era un'inevitabilità in quello che gli sarebbe successo dopo. Lui la sentiva molto. Ma ha detto: "Non ho più paura". E questo mi ha preoccupato.

Dopo la sua morte, la famiglia ha creato la Matthew Perry Foundation, associazione che ha come obiettivo quello di fornire supporto alle persone che lottano contro le dipendenze da alcol e droghe.

Keith Morrison contro chi ha prescritto ketamina a Matthew Perry: "Sarete puniti"

Per la morte di Matthew Perry, avvenuta per overdose di ketamina, sono state accusate cinque persone, due di queste arrestate. In attesa del processo, previsto per marzo 2025, il patrigno dell'attore Keith Morrison ha dichiarato di voler ottenere giustizia:

Spero, e credo che anche le agenzie coinvolte lo sperino, che coloro che si sono messi in affari per fornire droghe che uccidono le persone ora siano stati messi in guardia. Non importa quali siano le vostre qualifiche professionali. Sarete puniti.