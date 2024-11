È morto Paul Teal di One Tree Hill, l’addio della fidanzata: “Mio futuro marito, lotterò per te”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

È morto Paul Teal, attore noto per il ruolo nella serie One Tree Hill, all'età di 35 anni. La CNN, attraverso una nota diffusa dall'agente Susan Tolar Walters, annuncia la morte arrivata dopo una lunga battaglia contro il cancro: "Il suo straordinario talento, insieme al suo spirito gentile, ha lasciato un segno indelebile su tutti noi che siamo stati abbastanza fortunati da averlo conosciuto", le parole. Poche ore fa, con un post Instagram, è intervenuta anche la fidanzata dell'attore, Emilia Torello.

La morte di Paul Teal "dopo una coraggiosa battaglia contro il cancro"

Paul Teal è morto lo scorso venerdì, scrive la CNN, dopo "una coraggiosa battaglia contro il cancro". Ad annunciare la morte dell'attore di One Tree Hill – che ha recitato anche in Acque profonde con Ben Affleck e Ana de Armas e Fear Street Parte 2: 1978 – è l'agente Susan Tolar Walters in una nota diffusa dall'emittente americana. Aveva 35 anni ed era apparso anche in alcune serie tv come Good Behavior, Outer Banks e The Walking Dead: World Beyond. Prossimamente sarà nel piccolo schermo, nella serie thriller The Hunting Wives, per la quale ha lavorato prima che passasse a miglior vita.

L'addio della fidanzata: "Una parte di me è morta con te"

A corredo di una tenera foto di coppia, la fidanzata di Paul Teal, Emilia Torello, ha detto addio all'attore, suo futuro marito. "L'uomo più riflessivo, stimolante, determinato, autodisciplinato e amorevole, si è spento venerdì 15 novembre 2024. Paul, sei stato la mia anima gemella, il mio futuro marito, la mia roccia e il mio futuro. Hai riempito i miei polmoni di risate, il mio stomaco di farfalle e il mio cuore di amore. Sei stato portato via troppo presto, in una battaglia che hai combattuto con coraggio e senza mai fallire" ha scritto la giovane prima di aggiungere: "Mentre una parte di me è morta con te, prometto di lottare per trovare la gioia nella vita con la stessa forza con cui tu hai lottato per vivere ogni singolo giorno". Poi ha concluso: "Il mondo è fortunato ad aver vissuto anche solo un momento con Paul Teal, e io sono la persona più fortunata, perché ho potuto definirlo "mio". Ti amerò per sempre".