Matt LeBlanc dopo la morte di Matthew Perry: "È ancora sconvolto, ha deciso di ritirarsi" Matt LeBlanc avrebbe deciso di ritirarsi. Lo rivela una fonte al DailyMail. L'attore, amatissimo per avere interpretato Joey Tribbiani nella serie Friends, starebbe avvertendo l'esigenza di riconsiderare le priorità della sua vita.

A cura di Daniela Seclì

Matt LeBlanc avrebbe deciso di ritirarsi dopo la morte di Matthew Perry. Gli attori si sono conosciuti sul set di Friends, la serie dei record in cui interpretavano rispettivamente Joey Tribbiani e Chandler Bing. A dare la notizia della presunta intenzione di LeBlanc di non comparire più davanti alla telecamera è il DailyMail. Vediamo che cosa è emerso.

Matt LeBlanc e le indiscrezioni sul suo ritiro dalle scene

Matthew Perry e Matt LeBlanc

Una fonte ha dichiarato al DailyMail che l'attore Matt LeBlanc avrebbe deciso di ritirarsi dopo la morte di Matthew Perry: "Matt è ancora sconvolto per la perdita di Matthew. Era una parte importante della sua vita e un caro amico che se n'è andato". La tragedia della morte di Matthew Perry, lo avrebbe portato a riflettere sulla sua vita: "Gli ha fatto riconsiderare la sua vita. Vuole concentrarsi sui suoi interessi e su ciò che reputa importante in questo momento".

L'ultima apparizione in TV nel 2021, era alla reunion di Friends

Matt LeBlanc è apparso per l'ultima volta in tv nel 2021 quando si è tenuta l'attesissima reunion di Friends. Qualche tempo prima aveva chiarito di voler staccare per un po' dal mestiere di attore. Era reduce dalla serie tv Papà a tempo pieno, trasmessa dal 2016 al 2020, in cui interpretava il protagonista Adam Burns. La fonte ha dichiarato che sarà molto difficile convincerlo a tornare in TV:

Avrebbe bisogno dell'opportunità perfetta per tornare davanti alla telecamera per un ruolo in TV o al cinema dato che ormai si è ritirato in silenzio. Ha una stabilità finanziaria e non desidera più stare sotto i riflettori. Ha preso ispirazione da ciò che hanno fatto sia Rick Moranis che Jack Nicholson. A un certo punto si sono semplicemente fermati e hanno deciso di vivere la vita e essere felici di ciò che hanno fatto in passato. Vuole godersi la vita e vivere in semplicità.