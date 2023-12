Matthew Perry, l’autopsia rivela le cause della morte: “Effetti della ketamina, decesso accidentale” Il risultato dell’autopsia sul corpo di Matthew Perry. L’attore, amatissimo per il ruolo di Chandler Bing interpretato nella serie Friends, è stato trovato morto nella vasca idromassaggio lo scorso 28 ottobre.

Il 28 ottobre 2023 moriva Matthew Perry. Circa due mesi dopo, l'autopsia ha rivelato le cause della morte dell'attore, amatissimo per avere interpretato il ruolo di Chandler Bing nella serie dei record Friends. Secondo quanto è risultato dagli esami, Matthew Perry è morto a causa degli "effetti acuti della ketamina". La morte è stata accidentale. Vediamo tutti i dettagli diffusi dalla polizia di Los Angeles.

Le cause della morte di Matthew Perry

Venerdì 15 dicembre sono stati diffusi i risultati dell'autopsia sul corpo di Matthew Perry. La causa della morte: "Gli effetti acuti della ketamina". La ketamina è usata per il trattamento della depressione. Una settimana e mezzo prima della morte, l'attore si era sottoposto a una terapia che prevedeva l'infusione di ketamina. Tuttavia, la polizia specifica che quella ritrovata nel corpo di Matthew Perry dopo la morte "non poteva essere la ketamina della terapia, perché questa sostanza resta nel corpo solo per tre, quattro ore o meno". I medici non sono riusciti a determinare come l'abbia assunta prima della morte. A contribuire al decesso di Perry, anche altri fattori: "Hanno contribuito al decesso l'annegamento, una coronaropatia e gli effetti della buprenorfina, usata per il trattamento della dipendenza da oppioidi e per trattare il dolore acuto". Il dottore Raffi Djabourian ha ribadito:

C'erano alti livelli di ketamina nel sangue. I principali effetti letali sono la sovrastimolazione cardiovascolare e la depressione respiratoria. L'annegamento ha contribuito, è probabile che si sia immerso nella vasca idromassaggio mentre perdeva conoscenza. La malattia coronarica ha contribuito a esacerbare gli effetti miocardici indotti dalla ketamina sul cuore.

Non è stata ritrovata traccia di droghe nel corpo di Matthew Perry.

La morte dell'attore di Friends è stata accidentale

L'autopsia, come riporta The Sun, ha anche ricostruito gli ultimi istanti di vita di Matthew Perry. L'attore è stato trovato nella vasca idromassaggio dal suo assistente. Galleggiava con il viso nell'acqua. L'assistente è entrato nella vasca idromassaggio e ha trascinato il corpo di Matthew Perry fino ai gradini. Poi, ha chiamato il 911. I soccorritori, una volta raggiunta la villa di Los Angeles, hanno tirato fuori l'attore dall'acqua e lo hanno adagiato sul prato, constatandone la morte. L'autopsia non lascia dubbi: "La morte è stata accidentale".