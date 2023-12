Jennifer Aniston: “Ho mandato messaggi a Matthew Perry la mattina della sua morte, era felice e sano” “Era felice: questo è tutto quello che so”. Secondo Jennifer Aniston, l’amico Matthew Perry era felice e sano la mattina della sua morte, lo scorso 28 ottobre. Quella stessa mattina, l’attrice e collega in Friends gli stava mandando dei messaggi.

A cura di Elisabetta Murina

"Era felice: questo è tutto quello che so". Secondo Jennifer Aniston, l'amico Matthew Perry era felice e sano poco prima di morire. L'attrice ha raccontato a Variety che la mattina in cui è stato trovato il suo corpo, lo scorso 28 ottobre, gli stava mandando dei messaggi. La sua scomparsa ha scosso il mondo dello spettacolo e in particolare il cast di Friends, serie di cui entrambi facevano parte interpretando rispettivamente i personaggi di Rachel Green e Chandler Bing.

"Matthew Perry era felice, si stava rimettendo in forma"

Jennifer Aniston ha raccontato di aver mandato diversi messaggi a Perry la mattina della sua morte, lo scorso 28 ottobre, quando poi è stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles, all'età di 54 anni. L'attrice è rimasta particolarmente scossa dalla scomparsa dell'amico perché, dal suo punto di vista, stava bene ed era felice: "Era sano, aveva smesso di fumare e si stava rimettendo in forma. Era felice: è tutto quello che so. Quella mattina gli stavo mandando dei messaggi. Non soffriva, non stava lottando". Per l'attrice è stata una grave perdita e continua a sentire la sua mancanza, così come tutto il resto del cast di Friends: "Mi manca tantissimo, ci ha fatto ridere davvero tanto".

Il messaggio di addio di Jennifer Aniston a Matthew Perry

Qualche giorno dopo la morte dell'amico, in molti si erano preoccupati per la salute di Jennifer Aniston, che pare non uscisse più di casa e avesse perso cinque chili. Poi, era stata lei stessa a rompere il silenzio pubblicando un post su Instagram, accompagnato da insieme al resto del cast, con il quale erano diventati una vera e propria famiglia:

Dover dire addio al nostro Matthew ha rappresentato un'ondata di emozioni incredibili che non avevo mai provato prima. Tutti abbiamo perso delle persone in certi momenti della nostra vita. Perdite di vite, perdite d'amore. Vivere questo dolore permette di sentire tutti i momenti di gioia e gratitudine per aver amato qualcuno in modo intenso. E noi lo abbiamo amato molto. Era parte del nostro DNA. Eravamo sempre noi 6. Questa è stata la famiglia che ci siamo scelti per sempre e che ha cambiato ciò che eravamo e quale sarebbe stato il nostro percorso