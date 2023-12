George Clooney: “Matthew Perry non era felice, Friends non gli ha dato la gioia e la pace che sperava” George Clooney, intervistato da Deadline, ha svelato alcune confidenze che l’attore Matthew Perry gli ha fatto nel corso della loro lunga amicizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel corso della sua lunga carriera, George Clooney è stato anche tra i protagonisti di un episodio di Friends. In un'intervista rilasciata a Deadline, l'attore ha svelato che conosceva Matthew Perry sin da quando era adolescente: "Lo conoscevo da quando aveva 16 anni. Giocavamo a pop tennis insieme. Era un ragazzino davvero divertente". Clooney ha anche fatto sapere che nonostante Matthew Perry desiderasse ardentemente fare parte di una sitcom, il ruolo di Chandler Bing in Friends non è riuscito a renderlo felice.

George Clooney parla dell'infelicità di Matthew Perry

George Clooney ha svelato la confidenza che gli fece l'attore scomparso lo scorso 28 ottobre "per effetto della ketamina": "Matthew Perry mi diceva sempre: ‘Vorrei solo entrare nel cast di una sitcom. Se riuscissi a fare parte del cast di una sitcom sarei l'uomo più felice della terra'". Il suo sogno si avverò. Dal 1994 al 2004 ha interpretato Chandler Bing, uno dei personaggi più amati della serie dei record Friends, ma non ottenne la felicità sperata:

Riuscì a ottenere un ruolo in una delle migliori sitcom in circolazione, ma non era felice. Non gli ha dato gioia, felicità o pace. Vederlo arrivare negli studi – anche io registravo alla Warner Bros. lì vicino – era dura, perché non sapevamo cosa gli stesse accadendo. Sapevamo solo che non era felice.

Matthew Perry e il successo che non fa la felicità

George Clooney ha continuato: "Non avevo idea di cosa stesse facendo, 12 Vicodin al giorno e tutto ciò di cui ha parlato anni dopo, cose strazianti. Ti dimostra che il successo, il denaro e cose simili, non ti danno automaticamente la felicità. Devi essere felice con te stesso e per la tua vita". Un concetto che lo stesso Matthew Perry ha ribadito più volte sia nel suo libro "Friends, amanti e la Cosa Terribile" sia in varie interviste. L'attore di Friends ha raccontato che a un certo punto è crollato in ginocchio e ha pregato per ottenere un ruolo in una sitcom. Quando ha avuto il successo e i soldi, però, si è reso conto che con loro non era arrivata la felicità che sperava: "Devi diventare famoso per sapere che diventare famoso non è la risposta. Nessuno che non sia famoso ci crederà mai".