Il patrigno di Matthew Perry rompe il silenzio sulla sua morte, il primo messaggio sui social

Il patrigno di Matthew Perry ha rotto il silenzio dopo la morte del noto attore, avvenuta lo scorso 28 ottobre all'età di 54 anni. L'interprete di Chandler Bing in Friends è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles in seguito a un arresto cardiaco. Keith Morrison, sposato con la madre della star Suzanne dal 1981, ha parlato per la prima volta sui social.

Le parole di Keith Morrison, patrigno di Matthew Perry

È un messaggio breve ma importante quello che Morrison ha voluto condividere sui social dopo la morte di Matthew Perry. In occasione del martedì del Ringraziamento (Giving Tuesday), festa moto sentita negli Stati Uniti che si celebra martedì 28 novembre, l'uomo ha esortato coloro che lo seguono a donare all'associazione dedicata all'attore: "Non è il genere di cose che faccio comunemente, questo discorso. Ma quest'anno è diverso. Fate ciò che potete, ne sarebbe stato grato". L'associazione è nata proprio agli inizi di novembre, con l'obbiettivo di aiutare tutti coloro che lottano contro le dipendenze, proprio come la star di Friends, a cui è appunto dedicata.

Il dolore della famiglia e dei colleghi di Friends per la sua morte

La morte improvvisa di Matthew Perry ha scosso il mondo dello spettacolo, in particolare il resto del cast di Friends. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc, co-protagonisti dell'attore nella nota serie, hanno partecipato solamente alla prima parte dei funerali, che si sono tenuti lo scorso 3 novembre presso il Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles. Un luogo che si trovava proprio di fronte ai Warner Bros Studios, in cui il per un decennio sono stati girati gli episodi della serie.

"Siamo tutti così completamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia", avevano detto gli attori in un comunicato diffuso a qualche giorno dalla scomparsa dell'attore. Per poi aggiungere: "C'è così tanto da dire, ma in questo momento ci prenderemo un momento per elaborare il lutto ed elaborare questa perdita inesplicabile. Col tempo diremo di più, come e quando potremo".