video suggerito

Monsters, la villa della serie Netflix non è dei Menendez: com’è la vera casa e a quanto è stata venduta La casa degli orrori non è presente nella serie, girata in una proprietà vicina. La vera casa dei Menendez è stata venduta prima dell’uscita di Monsters. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

In cima alle preferenze degli utenti Netflix resiste Monsters, una delle serie più viste in questi giorni sulla piattaforma. Uscita il 19 settembre, racconta la storia vera dei fratelli Erik e Lyle Menendez (Cooper Koch e Nicholas Alexander Chavez) che nel 1989 uccisero entrambi i genitori e attualmente stanno scontando la pena dell'ergastolo. L'omicidio avvenne nella casa di famiglia, una lussuosa villa di Beverly Hills (California) dove i due ragazzi vivevano assieme alla madre e al padre, Kitty e José Menendez (Javier Bardem e Chloë Sevigny). Le riprese della serie non sono state fatte nella villa vera, che è stata pochi mesi fa acquistata per una cifra da capogiro.

Come è fatta la vera casa dei Menendez

Secondo la ricostruzione dei fatti, la sera del 20 agosto 1989 Erik e Lyle Menendez uccisero a colpi di fucile i genitori José e Kitty Menendez nella villa di Beverly Hills dove si erano trasferiti tre anni prima. Nei mesi successivi agli omicidi, prima dell'arresto, i fratelli lasciarono quell'abitazione preferendo vivere nella vicina Marina del Rey.

La casa degli orrori non è presente nella serie. Gli episodi sono stati girati in una proprietà simile, situata a poche miglia dalla proprietà della famiglia Menendez, nel quartiere Hancock Park di Los Angeles. È una villa già usata anche per altre produzioni. La villa vera dei Menendez esiste ancora oggi ed è stata acquistata solo pochi mesi prima dell'uscita della serie. Costruita nel 1927 e ristrutturata nel 1984, si estende su una superficie di circa 840 mq.

Comprende sette camere da letto, nove bagni, campo da tennis, piscina e una dépendance per gli ospiti. Proprio l'agente immobiliare che si è occupato dei lavori nel 1984, Mark Slotkin, è stato anche coinvolto nel processo. Ha testimoniato che la casa era dotata di un sistema di insonorizzazione, mettendo così in dubbio la versione fornita da una cameriera, che aveva invece raccontato delle frequenti rumorose liti in casa, tra i membri della famiglia.

Quanto costa la villa di Monsters

Pare che la proprietà negli anni Ottanta costasse 4 milioni di dollari. Nel 2001 è stata acquistata da Sam Delug per 3,7 milioni di dollari: è stato lui il proprietario fino a oggi. L'ha messa in un primo momento in vendita a dicembre 2023 per poco meno di 20 milioni di dollari, per poi concludere la vendita a marzo 2024, quindi 28 anni dopo l’omicidio dei Menendez, per 17 milioni di dollari (circa 15 milioni euro). L'esterno è rimasto lo stesso dell'epoca in cui ci vivevano i Menendez, mentre gli interni sono stati rimodernati.