video suggerito

La casa di Walter White in Breaking Bad è in vendita per quasi 4 milioni di euro La casa di Walter White nella rivoluzionaria serie TV Breaking Bad è in vendita. Possederla, significa possedere un pezzo di storia della tv. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La casa di Breaking Bad

"Non perdere l'occasione di possedere un pezzo di storia della cultura pop" si legge nell'annuncio. Così viene presentata la vendita di una casa davvero unica, perché protagonista di una delle serie televisive più acclamate di tutti i tempi. Si tratta dell'abitazione che ha ospitato le avventure di Walter White, il protagonista di Breaking Bad.

Perché è in vendita la casa di Breaking Bad

La casa di Breaking Bad dove viveva Walter White è in vendita: la proprietà di Albuquerque (Nuovo Messico) è sul mercato pronta ad accogliere un nuovo proprietario, che si tratti di un fan della popolare serie, di un curioso, di qualcuno desideroso di accaparrarsi un pezzo di storia della tv. È sicuramente un edificio inconfondibile, immediatamente riconoscibile: uno di quelli che, nelle serie tv, diventano quasi ulteriori protagonisti. Un po' come l'appartamento di Monica e Rachel o quello di Leonard e Sheldon.

La casa di Walter White

Attualmente la proprietaria dell'immobile è Joanna Quintana. I suoi genitori, entrambi morti, acquistarono la casa nel 1973: lei ci è cresciuta, è la casa di famiglia da oltre 50 anni. Lei, però, ha deciso di venderla, anche a causa delle inevitabili attenzioni che la casa ha ricevuto nel tempo. "Abbiamo una media di 300 auto al giorno" ha rivelato. E questo via vai si è rivelato pesante soprattutto quando i suoi genitori si sono ammalati.

La casa in vendita a Albuquerque

Ci sono stati anche episodi sgradevoli, come fan che hanno provato a lanciare la pizza sul tetto per replicare una scena dello show. La vendita è curata da David Christensen di Christensen Group e Ryan Johnston di InterPhase Entertainment, insieme all'agente di Christensen Group e nativa di Albuquerque, Sonya Avila. Sono loro a mettere in contatto i potenziali acquirenti con la proprietaria, per dare loro la possibilità di possedere un pezzo di storia della TV.

La casa di Albuquerque

Come è fatta la casa di Walter White

La casa si estende su 178 metri quadrati e possiede quattro camere da letto e due bagni. È quotata a 4 milioni di dollari (oltre 3 milioni e mezzo di euro) anche se si stima che in realtà valga circa 350.000 dollari (337 mila euro). La propsietaria Quintana Joanna ha detto: "Spero che ne facciano ciò che vogliono i fan. Che sia un B&B, un museo o una casa da abitare. Fatelo".