video suggerito

L’agenzia immobiliare italiana che vende solo “case fantasma” Sapete che in Italia esiste un’agenzia immobiliare che si occupa solo di case fantasma? Ecco dove si trova e la sua storia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quando si acquista una casa non si pensa quasi alla sua “precedente vita”, il più delle volte si analizzano i metri quadri, la divisione degli spazi, l’esposizione, immaginando già come sarà una volta terminati i lavori di ristrutturazione. La cosa che in molti dimenticano, però, è che la maggior parte degli immobili, soprattutto quelli nei centri storici delle città, nascondono delle storie molto particolari, a volte anche misteriose e intriganti. Ad aver costruito un vero e proprio business su questo lato “anti-convenzionale” delle abitazioni è stata un’agenzia immobiliare italiana che si occupa solo della vendita di “case fantasma”.

Come è nata la Ghost House

Si chiama Ghost House, letteralmente “Casa fantasma”, ed è un’agenzia immobiliare di Bologna che va alla ricerca di abitazioni che nascondono intrighi, misteri e storie familiari crime o ai limiti dell’horror. A fondarla è stata l’imprenditrice Fiorenza Renda che, dopo una lunga esperienza nel settore, ha pensato bene di dare vita a qualcosa di davvero insolito. L’idea le è venuta dopo la vendita di una casa in via del Riccio, per la precisione quella in cui avvenne il delitto Alinovi: il cliente non conosceva nulla della storia e lei si sentì in dovere di informarlo, rimanendo stupita di fronte la sua reazione positiva e incuriosita.

Perché le case "infestate" suscitano tanto interesse

Lavorando come agente immobiliare da anni, Fiorenza Renda ha scoperto che sono innumerevoli le case in giro per l’Italia che nascondono una storia interessante e misteriosa, magari anche infestate da fantasmi e da strani spettri. Ora il suo obiettivo è offrire un’esperienza unica nel mercato, avvicinando i clienti alla vera storia degli immobili che si apprestano ad acquistare. Dimore nobiliari, vecchi castelli o semplicemente appartamenti in piccoli borghi: la Ghost House tratta solo case legate a intrighi, drammi e paranormale. In quanti avranno il coraggio di fare un investimento simile?