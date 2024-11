Il trucco degli agenti immobiliari per vendere le case: cosa è l’home staging

video suggerito

Sono tanti gli aspetti da prendere in considerazione prima di comprare casa. È un acquisto importante e dunque non va lasciato nulla al caso: anche le domande apparentemente banali, si possono invece rivelare fondamentali per non cadere in errore. Gianluca Torre per esempio, uno degli agenti immobiliari di Casa a Prima Vista, intervistato da Fanpage.it ha suggerito di informarsi sempre molto bene sulla zona e di fare un giro preliminare nel quartiere. Lui nel programma di Realtime è affiancato da altri tre esperti: Nadia Mayer è la queen del programma con un passato da modella, Corrado Sassu è nel settore da 13 anni, lavora e vive a Roma. Infine c'è Blasco Pulieri, che ha alle spalle un passato da conduttore tv, prima di darsi alla compravendita immobiliare. Ormai è un esperto nel suo mestiere. A Fanpage.it ha svelato un piccolo trucco che si usa nell'ambiente per vendere le case con più facilità. Si chiama home staging.

Che significa home staging

"Non esiste la casa perfetta, esiste la casa giusta" ha detto Blasco a Fanpage.it. E per farla apparire tale all'acquirente interessato, a volte si usa un trucco. Tra gli agenti immobiliari è molto in voga una strategia di marketing che si chiama home staging, che è un modo per rendere più appetibile la casa che si sta mostrando, rendendo più accoglienti e trendy gli interni. È una modalità ormai riconosciuta al punto che ne è nata una vera e propria professione: un Home Stager è un esperto specializzato nell'arte di valorizzare un immobile.

"L'home staging è una tecnica che ultimamente in Italia si sta affermando parecchio, ma esiste in America dagli anni Settanta – ha spiegato l'agente immobiliare – Si usa soprattutto con case nuove o abbastanza vecchie. Consiste nel sistemarle o arredarle in un determinato stile, si va anche sui profumi o sulla musica magari, proprio per far sì che le persone entrino nell'appartamento e in qualche modo ci si sentano bene. Tu dai un'idea di quello che potrebbe essere vivere là dentro, con un certo stile e un certo mobilio. Noi nel programma abbiamo fatto vedere molte volte l'home staging fatto coi mobili di cartone, quindi hai la percezione dell'ingombro di quelli che potrebbero essere i mobili (cucina, armadi a mudo, comodini, divano…) senza avere il mobile, ma solo l'involucro di cartone, che tra l'altro viene proprio disegnato e stampato come se fosse vero, ma se tocchi è cartone".

Si tratta, quindi, di un allestimento temporaneo che rende la casa più attraente agli occhi di chi è potenzialmente interessato ad acquistarla, così da velocizzare la vendita. La scenografia include ogni elemento: luci, decorazioni, fiori, mobili, tessili. Ma esiste anche un'altra modalità di operare: si può procedere anche per sottrazione, andando quindi a riordinare la casa eliminando gli oggetti più personali di chi abita in quel momento lo spazio, per mostrare uno spazio più neutrale. Inoltre si può anche optare per la modalità virtuale, piuttosto che quella fisica: in questo caso si realizza un progetto di arredo attraverso render fotorealistici, che possano rendere visivamente l'idea degli spazi una volta arredati definitivamente.