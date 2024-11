Com’è l’appartamento di Ida Di Filippo di “Casa a prima vista”: parquet in cucina e niente doccia walk in

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Ida Di Filippo

Casa a prima vista, in onda su Real Time, è uno dei programmi più visti e amati del palinsesto televisivo italiano. I tre agenti immobiliari che si sfidano per trovare la casa più adatta per gli acquirenti, che si avvicendano in ogni puntata, sono molto apprezzati dal pubblico a casa. Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Mariana D'Amico si occupano delle case in vendita su Milano, mentre Corrado Sassu, Blasco Pulieri e Nadia Mayer sono i tre agenti delle nuove puntate ambientate a Roma. Ida Di Filippo ha conquistato il pubblico con la sua spontaneità e ironia. Come ha raccontato in un'intervista a Fanpage.it, Di Filippo capisce i clienti che si trovano a cercare casa nel capoluogo lombardo visto che lei stessa vive a Milano. Ma com'è la casa di un'agente immobiliare? Scopriamo com'è fatta e com'è arredata quella di Ida Di Filippo.

La casa di Ida Di Filippo

Come ha raccontato nel corso dell'intervista a Fanpage.it, niente doccia walk in nella casa milanese di Ida Di Filippo, a differenza delle case che spesso propone. La doccia, molto ampia, si trova in un bagno rigorosamente illuminato: i bagni ciechi sono uno dei lati negativi di un appartamento, come abbiamo imparato anche guardando Casa a prima vista. Come vediamo in un reel pubblicato sul suo profilo Instagram, l'ingresso della casa dell'agente immobiliare è fatto da un corridoio con parquet.

L'ingresso della casa di Ida Di Filippo

Come racconta a Fanpage.it il suo collega Gianluca Torre, ci sono alcune cose da tenere ben presenti prima di comprare un appartamento. Consigli che, involontariamente, Ida Di Filippo sembra aver tenuto a mente nella scelta della sua casa. La camera da letto, ben illuminata, è semplice: il parquet, che riveste la pavimentazione di tutta la casa, è presente anche qua, insieme a un letto matrimoniale, doppio comodino basso e laccato in bianco, materiale ripreso anche dall'armadio a tre ante.

L'armadio a tre ante in camera da letto

Sempre in camera troviamo una cassettiera bianca con sopra una piccola televisione. Nel video pubblicato su Instagram, Di Filippo spiega che in ogni camera da letto è importante assicurarsi di avere spazio per una scrivania, per coloro che lavoro in modalità smart. Altrimenti una cassettiera può andare benissimo.

La camera di Ida Di Filippo

La zona living e la cucina

La zona living unisce zona pranzo, cucina e soggiorno. La cucina, illuminata da una finestra e anche dai faretti sovrastanti, si trova in un angolo della stanza, dominata dal tavolo con sedie in legno. Come sottolinea Di Filippo, è sempre bene avere un tavolo che può allungarsi, ospitando fino a otto persone.

La zona living

Il tavolo non occupa tutto lo spazio della stanza, lasciando margine per potersi muovere e per un bel divano a L color grigio tortora. Anche qua Ida Di Filippo sottolinea l'importanza dello spazio per poter posizionare un divano simile, ideale per chi vuole stendersi, e sempre ben illuminato da una lampada per chi vuole leggere.