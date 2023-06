Lizzo è più forte del body shaming: “Mai farsi abbattere dagli insulti” Con delle foto del lato B in primo piano Lizzo si è ribellata al body shaming ribadendo l’importanza di essere sicuri di sé e più forti della cattiveria altrui.

A cura di Giusy Dente

Tutto ciò che chiede Lizzo, sin dall’inizio della sua carriera, è essere presa in considerazione unicamente come artista, per il suo talento e non per l’aspetto fisico, per il peso riportato sulla bilancia. La cantante è consapevole di avere una fisicità "non conforme" agli stereotipi di perfezione che quotidianamente invadono i social, associati soprattutto alle celebrities del mondo dello spettacolo. E difatti è stata spesso al centro di un feroce body shaming, da parte di chi le ha risvolto critiche e offese chiamando in causa il suo corpo, ma senza mai soffermarsi sulla sua voce e sul suo ruolo di artista. Per questo da tempo si batte affinché ciascuno si senta in pace con se stesso e con la propria immagine, padrone del proprio corpo, sicuro di sé oltre ogni giudizio esterno e consapevole del proprio valore. "My body my Choice" come ha scritto sulla tutina indossata durante un concerto. E ha ribadito nuovamente il concetto con delle foto del lato B in primo piano.

Il messaggio di Lizzo

Lizzo ha imparato a non lasciarsi scalfire dagli haters, ma sa che non è facile e che non tutti riescono a non dar peso a certe parole, che inevitabilmente feriscono. Lei da sempre sente parlare del suo corpo in modo dispregiativo, si sente rivolgere domande sul suo peso, si vede al centro di discussioni su qualcosa di totalmente estraneo alla musica. Per questo la cantante ha nuovamente pubblicato su Instagram alcune foto del suo corpo, in particolare del suo lato B ripreso dal basso, in costume da bagno. Il capo in questione è di Yitty, il brand inclusivo (con taglie dalla XS alla 6X) che Lizzo ha lanciato nel marzo 2022 in collaborazione con Fabletics, l'etichetta di abbigliamento sportivo co-fondata da Kate Hudson.

Lizzo non si è mai posta come un modello da seguire, ha solo chiesto rispetto. Pretende di essere presa in considerazione come artista, per ciò che ha da offrire come cantante, per ciò che fa quando è sul palco per il suo pubblico. Si allena molto per dare il massimo quando è in concerto e sa che questo fa anche molto bene alla salute mentale, a prescindere dal dimagrire, aspetto per lei marginale. Per questi motivi ha condiviso un primo piano del lato B e ha lanciato un messaggio: "Mai farsi battere dagli insulti". La 35enne in questi anni ha affrontato spesso il tema del body shaming e del fatto shaming, invitando le persone a un maggiore amore verso se stessi, che deve sempre essere più forte della cattiveria gratuita altrui.