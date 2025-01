video suggerito

Christina Aguilera e l'ombra di Ozempic, criticata per la perdita di peso: "Non devo spiegazioni" Christina Aguilera ha risposto alle critiche sul dimagrimento e alle ipotesi sull'uso di Ozempic: "Tutti ti giudicheranno. Non importa cosa fai e cosa non fai".

A cura di Giusy Dente

Christina Aguilera (2024)

L'ombra di Ozempic si è allungata anche su Christina Aguilera. La popstar ultimamente è apparsa particolarmente dimagrita, una perdita di peso che non è passata inosservata e che molti hanno ricondotto al farmaco in voga tra le celebrities. Ma la cantante ha zittito le critiche con un infuocato post condiviso su Instagram, per celebrare la fine del 2024 e l'arrivo del 2025.

Christina Aguilera criticata per l'eccessivo dimagrimento

La cantante in occasione del Capodanno ha rivolto un messaggio ai suoi 10 milioni di follower. Il video è un recap di questo brillante 2024, in cui però non sono mancate forti critiche nei suoi confronti, giunte soprattutto da chi ha ricondotto il suo dimagrimento all'utilizzo di Ozempic. Il farmaco, nato per curare i diabetici, è diventato popolare come metodo per perdere peso velocemente. Molte star, apparse trasformate di recente, sono state al centro di polemiche, accusate di aver fatto ricorso a questa pratica pericolosa. Alcune hanno ammesso di averlo utilizzato, altre hanno categoricamente smentito (Lizzo per esempio).

Christina Aguilera (2024)

La risposta di Christina Aguilera agli haters

Il video di Christina Aguilera si apre proprio con alcuni commenti, positivi e negativi, ricevuti in questi mesi, molti dei quali incentrati sul suo aspetto fisico: c'è chi la giudica irriconoscibile, chi dice di non credere che abbia 44 anni, chi si chiede che fine abbia fatto la vera Christina. Per tutta risposta a queste speculazioni, lei ha invitato le persone a concentrarsi più su loro stesse che sugli altri:

Quest'anno faccio qualcosa di un po' diverso. Questo è un promemoria per tutti: siete voi i narratori delle vostre vite. Nessuno può dirvi chi siete. Nessuno merita spiegazioni. Sono abbastanza grande da sapere che niente è facile e nessuno è perfetto. Tutti ti giudicheranno. Non importa cosa fai e cosa non fai. L'accettazione arriva accettando prima di tutto te stesso. Ed è a volte difficile il viaggio per arrivarci. Celebro tutti coloro che si prendono il tempo di fare un passo dopo l'altro ogni giorno per costruire la migliore versione di se stessi. Concedete grazia, pazienza e rispetto.

Christina Aguilera (2023)

"Ciò che pensano di me non mi riguarda"

Ad agosto, in un'intervista rilasciata a Glamour, Christina Aguilera ha spiegato di aver vissuto un rapporto molto conflittuale col proprio corpo e di aver sofferto per l'ossessione che i media dimostravano per il suo peso. Non è stato facile vedersi diversa nel tempo, soprattutto quando le è stato detto che l'aumento di peso sarebbe stato un problema per la carriera. All'epoca era più giovane, insicura, inesperta. Oggi è una donna che ha smesso di preoccuparsi del giudizio della gente, non misura il suo valore in base alla magrezza e ai chili sulla bilancia.

Christina Aguilera (2021)

Ha raccontato:

Quando sei un'adolescente, hai un corpo molto diverso rispetto a quando hai vent'anni. Ho iniziato a ingrassare ed era inaccettabile. Le persone del settore mi dicevano: piaceva il tuo corpo di prima, quando eri un'adolescente magra. Ora ho una maturità tale che non me ne frega un cazzo della tua opinione. Non ho intenzione di prendermela. Ciò che pensano gli altri di me non mi riguarda.