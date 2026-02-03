Fontana di Trevi, primo giorno a pagamento: oltre 5mila ingressi e musei civici gratuiti per i residenti

La Fontana di Trevi da adesso a pagamento (Foto: Lapresse)

Il biglietto di 2 euro non scuote il successo della Fontana di Trevi. È quanto dimostrato nella prima giornata di ingresso a pagamento per turisti e non residenti, quella di ieri, lunedì 2 febbraio 2026. Fra le 9 e le 18 oltre 5mila visitatori, sia cittadini di Roma che non, hanno fatto la fila per arrivare a bordo vasca. Un buon risultato per un giorno feriale in un periodo non particolarmente turistico e una partenza con il piede giusto, aspettando la balaustra permanente in ghisa che dovrebbe essere installata entro marzo.

La fila in via della Stamperia per fare i biglietti da 2 euro

In tanti si sono accodati in via della Stamperia, dove è stato allestita la biglietteria e l'inizio della fila. La novità del ticket di 2 euro a persona non ha scoraggiato i visitatori, ansiosi di fare una foto e di gettare una moneta esprimendo un desiderio. La prima giornata di accessi a pagamento si è chiusa alle 22. Da oggi gli orari saranno diversi: il lunedì e il venerdì dalle 11:30 alle 22 e i restanti giorni della settimana dalle 9 alle 22. Ricordiamo che il tariffario vale solo per i turisti italiani o dall'estero. I residenti di Roma e nella Città Metropolitana potranno accedere gratuitamente con presentazione del documento di identità.

Ricavi previsti da 6 milioni di euro

La previsione del Campidoglio è di ricavi da circa 6 milioni di euro l'anno dalla nuova Fontana di Trevi. Una cifra che servirà per sostenere la Soprintendenza Capitolina e per rendere gratuiti i musei civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana, come disposto a partire da oggi martedì 3 febbraio. Diventano a pagamento per turisti e non residenti, invece, cinque musei capitolini prima gratuiti per tutti. Il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, il Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, il Museo Pietro Canonica Villa Borghese, il Museo Napoleonico, la Villa di Massenzio avranno un biglietto d'ingresso di 7,5 euro l'intero e di 6 euro ridotto.

Onorato: "A New York avrebbero fatto pagare 50 dollari"

"Se la Fontana di Trevi fosse stata a New York o in un'altra città americana, non chiedevano 2 euro, ma avrebbe chiesto 50 dollari", ha dichiarato a Fanpage.it l'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato. L'introduzione del biglietto, però, non ha trovato tutti d'accordo. "Un approccio provinciale che mercifica anche l’immercificabile", dice Daniele Brocchi, coordinatore di Assoturismo di Roma e Lazio. "Almeno se i soldi venissero impiegati per il settore del turismo e decisi con le categorie potremmo anche abbozzare ma in questo modo è un bancomat da utilizzare a piacere".