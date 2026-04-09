Riapre il Roseto Comunale di Roma: oltre mille varietà di rose e ingresso gratuito dall’11 aprile

Il roseto comunale di Roma, adiacente al Circo Massimo

"Se son rose fioriranno" recita il detto. E qualcosa di bello sta per schiudersi proprio a Roma. Con l'arrivo della Primavera, l'11 aprile riaprirà ai visitatori il roseto comunale, uno spazio verde nel cuore della Capitale che ospita oltre 1.100 varietà di rose botaniche, antiche e moderne, provenienti da tutto il mondo. Lo spazio verde in via di Valle Murcia 6, sarà accessibile liberamente e gratuitamente al pubblico dalle 8.00 alle 19.30, tutti i giorni della settimana. Diverso invece per le visite guidate, che hanno un costo di 5,80 euro nei giorni feriali e 8,10 euro in quelli festivi. In questo caso, per fissare il giro bisognerà mandare una mail a rosetoromacapitale@comune.roma.it, oppure contattare gli uffici al numero 065746810 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

L'evento di riapertura

In occasione dell’apertura è previsto un evento che unisce la promozione della biodiversità e la tutela del patrimonio verde della città, alla presenza dell'assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi. Tante le iniziative legate alla sostenibilità, come quella per incentivare l'uso di metodi biologici per contrastare i parassiti delle piante. A tal proposito verranno simbolicamente liberati molti insetti predatori dei più comuni parassiti delle rose: coccinelle — sia gli adulti che le larve sono voraci divoratori di afidi — e ninfe di sirfidi e crisope, solo per citarne alcuni. Un rimedio naturale contro gli infestanti afidi, gli argidi delle rose, e ancora i tripidi e il ragnetto rosso. Questi animali "sono in grado di svolgere un grande lavoro evitando i prodotti chimici – spiega l'assessora Alfonsi -. Ma la loro diffusione permette anche la tutela e la valorizzazione della biodiversità, facendola entrare in sinergia con l’ambiente circostante e mettendo a sistema i servizi ecosistemici che fornisce".

Il Piano antiparassitario del Comune

Non solo la riapertura di uno spazio verde per tutti i cittadini, ma anche una manifestazione che si inserisce in un più ampio piano di lotta antiparassitaria che il Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma sta portando avanti da questa primavera: nei giorni scorsi trattamenti simili contro il punteruolo rosso sono stati effettuati sulle palme di Piazza Vittorio e Piazza di Spagna, ma presto verranno condotti anche su quelle di Villa Aldobrandini e Villa Torlonia.