Roma, la Fontana di Trevi a pagamento da oggi 2 febbraio: costo dei biglietti e come acquistarli

A partire da oggi, lunedì 2 febbraio 2026, l’accesso al perimetro interno della Fontana di Trevi sarà a pagamento. Gli orari, i prezzi dei biglietti e come acquistarli.

È arrivato il giorno a partire da cui l'accesso al catino della Fontana di Trevi diventa a pagamento. Da lunedì 2 febbraio l'ingresso a uno dei monumenti più iconici e visitati di Roma costerà 2 euro. Ovviamente non si paga per mettere piede nella piazza, ma solo per accedere al perimetro interno del monumento in determinati orari. Serve un ticket di 2 euro a persona, il lunedì e il venerdì dalle 11:30 alle 22 e i restanti giorni della settimana dalle 9 alle 22. Il tariffario vale solo per i turisti italiani o dall'estero. I residenti di Roma e nella Città Metropolitana potranno accedere gratuitamente con presentazione del documento di identità.

Acquistare i biglietti è semplice. Lo si può fare dal sito dedicato, presso tutti i Musei Civici, gli Infopoint turistici e i centri convenzionati, oppure direttamente alla biglietteria allestita in via della Stamperia.

Quanto costa il biglietto per la Fontana di Trevi da oggi 2 febbraio e chi deve pagarlo

L'introduzione di un ticket d'ingresso per accedere al perimetro interno della Fontana di Trevi arriva dopo una sperimentazione di un anno in cui l'accesso è stato contingentato attraverso una fila. Questo ha permesso di calcolare quante persone ogni anno si avvicinavano alla fontana per una foto o per lanciare una moneta ed esprimere un desiderio. Si è arrivato a calcolare che il monumento è visitato da una media di 30mila persone al giorno, per un totale di quasi 10milioni l'anno. Da qui il calcolo che ha portato al prezzo di 2 euro per tutti i turisti e i non residenti a Roma o nella Città metropolitana di Roma Capitale.

Chi è esente dal pagamento del ticket di 2 euro per la Fontana di Trevi

L'idea dell'amministrazione di Roberto Gualtieri è sempre stata quella di controllare l'accesso per un'esperienza più di maggiore qualità e meno caotica, ma anche di usare i proventi a vantaggio dei romani.

L'accesso resta gratuito per i residenti a Roma o nella Città Metropolitana, che dovranno esibire al controllo accesi la carta d’identità. Non pagano neanche i bambini minori di 6 anni, le persone con disabilità e un accompagnatore, le guide turistiche (che dovranno esibire al controllo accessi il tesserino in corso di validità).

Come acquistare il biglietto per la Fontana di Trevi a Roma

I biglietti per la Fontana di Trevi dal costo di 2 euro si possono acquistare sul sito dedicato al monumento www.fontanaditrevi.roma.it. In presenza, invece, si può fare il ticket in anticipo presso i Musei Civici, i Tourist Info Point, i vari punti vendita convenzionati, pagando o in contanti oppure con carta. Inoltre, si possono comprare al momento all'ingresso della Fontana di Trevi. Qui, però, si può pagare solo con carta di credito o bancomat.

I biglietti acquistati in anticipo non hanno data e orario, si possono usare quando si vuole, ma non sono rimborsabili o modificabili.

Giorni e orari di ingresso

L'accesso a pagamento alla Fontana di Trevi di Roma parte lunedì 2 febbraio. Si dovrà acquistare il biglietto da 2 euro per visitare il perimetro interno del monumento, ma solo in alcuni orari:

ogni lunedì e venerdì, dalle ore 11:30 alle ore 22 con ultimo ingresso ore 21,

tutti gli altri giorni, dalle ore 9 alle ore 22 con ultimo ingresso ore 21.

In alcuni giorni speciali l'orario di ingresso può variare per operazioni di manutenzione o per eventi eccezionali. Inoltre, lunedì 2 febbraio, l'accesso sarà a pagamento dalle ore 9.00 alle ore 22.00 con ultimo ingresso ore 21.