Gli eredi di Giorgio Armani sono miliardari: inclusi da Forbes tra i più ricchi d’Italia

Giorgio Armani, Silvana Armani e Leo dell’Orco

Con la morte di Giorgio Armani nuovi scenari si sono aperti per la Maison fondata dallo stilista e nuovi assetti si sono venuti a creare in azienda. Nel suo testamento, da persona estremamente precisa e ordinata, aveva predisposto tutto: si era assicurato che il brand avesse la giusta continuità e potesse proseguire senza di lui, ma rimanendo in mani assolutamente fidate. Giorgio Armani ha lasciato tutto alle sue persone care, quelle più vicine, coloro con cui ha lavorato per anni a stretto contatto e a cui ha tramandato il suo sapere. In questo modo si è accertato che l'azienda proseguisse nel suo segno e coi suoi valori, almeno per un certo periodo di tempo, per poi aprirsi inevitabilmente verso nuove strade. I suoi eredi sono ad oggi tra le persone più ricche d'Italia.

Chi sono gli eredi di Giorgio Armani

Giorgio Armani ha distribuito gran parte dei suoi averi a cinque delle persone a lui più vicine. Uno è in primis il suo braccio destro di vecchia data Leo Dell'Orco, uomo con cui ha condiviso tanto umanamente e professionalmente. A lui è andata la fetta più consistente del patrimonio, stimato in tutto in circa 11 miliardi. Con questa eredità, l'attuale responsabile dell'ufficio stile uomo del Gruppo Armani nonché guida della Fondazione Giorgio Armani e presidente dell'Olimpia Milano di cui lo stilista era proprietario, è diventato la 39esima persona più ricca d’Italia con un patrimonio è di 2,6 miliardi secondo Forbes.

Leo Dell’Orco e Giorgio Armani

È a pari merito con gli eredi del banchiere Ennio Doris. Oltre a ciò che riguarda il brand, Dell'Orco ha ereditato anche alcune proprietà: l'usufrutto a vita del palazzo di via Borgonuovo a Milano, e quello delle altre proprietà immobiliari. Dell’Orco è anche presidente dell’Olimpia Milano, la squadra di basket più titolata d’Italia, di cui Armani era proprietario. Tra gli eredi spicca poi la nipote Silvana Armani, figlia dell'amato fratello Sergio morto anni fa.

Silvana Armani, Giorgio Armani, Roberta Armani (2000)

È colei che ha raccolto da un punto di vista immateriale l'eredità artistica e creativa dello stilista: oggi è responsabile dell’ufficio stile donna, ma possiede anche il 15% dei diritti di voto della società. Secondo Forbes a lei, così come agli agli altri tre familiari, sono andate quote minori dell'eredità, ma comunque consistenti: tra 1 e 1,2 miliardi. Oltre a Silvana figurano in lista il nipote Andrea Camerana, la sorella Rosanna e la nipote Roberta, che è in azienda Head of entertainment & Vip relations. Proprio Giorgio Armani figurava nell'ultima lista di Forbes delle persone più ricche del mondo al quarto posto tra gli italiani e in posizione 208 a livello mondiale.