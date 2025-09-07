Cosa si sa dei funerali di Giorgio Armani: lunedì negozi chiusi e lutto cittadino

Giorgio Armani si è spento serenamente all'età di 91 anni. Ha lavorato con passione e dedizione fino agli ultimi di giorni di vita, una vita vissuta all'insegna dell'eleganza, della misura, della discrezione, del rispetto. In continuità con questi valori, anche i funerali dello stilista saranno così. Si svolgeranno in modo privato, con una cerimonia intima e raccolta: sono le volontà di Giorgio Armani stesso.

Prima la camera ardente, poi i funerali di Giorgio Armani

Oggi e domani sarà possibile omaggiare lo stilista recandosi presso la camera ardente allestita presso l'Armani Teatro, proprio nel quartier generale della Maison. Nella prima giornata in tanti sono giunti per dare l'ultimo saluto: familiari, amici di vecchia data, colleghi, dipendenti, collaboratori, ma anche tanta gente comune. Tra i presenti anche molti volti noti del mondo dello spettacolo, persone che hanno avuto l'onore di indossare le creazioni di Re Giorgio in occasioni speciali: Mariagrazia Cucinotta, Ilaria D'Amico, Gabriele Salvatores, Simona Ventura per fare solo qualche nome. La folla numerosa e composta all'ingresso della camera ardente testimonia quanto lo stilista fosse amato e stimato.

Dove si svolgeranno i funerali

Giorgio Armani ha lasciato disposizioni ben precise, circa i propri funerali. Nel rispetto del suo desiderio, la cerimonia sarà privata e contemporaneamente verranno anche sospese le attività lavorative. In una nota ufficiale mandata dal brand ai clienti si legge che sito e negozi saranno chiusi dalle 15.00. Così come lo stilista era solito controllare ogni fase organizzativa di una propria sfilata, ogni minimo dettaglio, allo stesso modo ha voluto avere l'ultima parola anche sui funerali. Stando alle indiscrezioni rivelate dal sindaco del comune di Broni, Luigi Paroni, la cerimonia funebre dovrebbe tenersi nella Villa Rosa di famiglia a Cigognola ma al momento c'è il massimo riservo sulla questione. La cosa certa è che location scelta sarà aperta solo alle persone a lui più vicine: nessun fotografo, nessuna parata di vip, nessuna diretta televisiva. I cancelli potrebbero aprirsi per una ventina di persone appena. Un'ipotesi è che venga sepolto, come l'amata madre, a Rivalta (Piacenza), nella cappella di famiglia. Sia Piacenza (la sua città d'origine) che Milano (quella d'adozione) che l'amata Pantelleria (dove possedeva una casa) hanno dichiarato per lunedì il lutto cittadino.