Chi è Leo Dell’Orco, compagno e storico braccio destro di Giorgio Armani

Giorgio Armani si è spento oggi all’età di 91 anni. Gli ultimi 45 li ha passati assieme a Leo Dell’Orco, che ha definito la persona a lui più vicina.

Leo Dell’Orco e Giorgio Armani, 2021

Giorgio Armani si è spento oggi all'età di 91 anni. L'ultimo cinquantennio lo ha trascorso sulla cresta dell'onda: ha fondato un brand di successo, un'azienda che nel tempo è diventata un punto di riferimento a livello internazionale. Lui stesso, non a caso soprannominato Re Giorgio, è diventato un'icona del Made in Italy, uno stilista capace di tenere alto il nome del nostro Paese nel mondo fashion. L'avventura nel settore l'ha cominciata assieme a Sergio Galeotti, che era all'epoca anche il suo compagno di vita. L'uomo è poi prematuramente scomparso, lasciando un grande vuoto. Negli ultimi 45 anni, invece, accanto allo stilista c'è stato Leo Dell'Orco.

Leo Dell'Orco: chi è la persona più vicina a Giorgio Armani

Il sodalizio artistico tra Leo Dell'Orco e Giorgio Armani dura da più di 40 anni. Professionalmente, è la persona a lui più vicina e il suo nome si fa oggi prepotentemente avanti, come possibile nuova guida dell'azienda. "I miei piani per la successione consistono in un passaggio graduale delle responsabilità che ho sempre gestito, verso le persone a me più vicine, come Leo Dell'Orco, i membri della mia famiglia e l'intero team di lavoro": così si era espresso il designer a proposito del futuro del marchio, pensando a cosa sarebbe successo con la sua uscita di scena.

Dal canto suo, Dell'Orco ha raccontato tempo fa a Repubblica il tempo trascorso assieme, spendendo per lui parole cariche affetto e stima. Nell'intervista del 2023 diceva: "È il più creativo di tutti: potesse, oserebbe ancora di più. Credo che non mi abbia mai detto bravo. Cara grazia se mi ha dato una pacca sulla spalla. Ma non ne soffro, ormai so come ragiona. Quando mi chiama per un parere vedo il terrore negli occhi di tutti, perché sanno che dico sempre quello che penso e che insisto fino a quando lui non si convince".

Leo Dell’Orco, 2025

Ma chi è Leo Dell'Orco? Classe 1952, nato a Bisceglie in provincia di Bari, oggi è responsabile dell'ufficio stile uomo. I due, come raccontato da Dell'Orco stesso, si sono conosciuti a Milano, presso i giardinetti di via Tiraboschi, dove avevano portato a passeggiare i rispettivi cani. All'epoca 24enne, lavorava da anni alla Snam, prima col ruolo di pubblicitario e poi con l'incarico di disegnatore industriale. Poi ha cominciato a fare il modello ed è entrato in azienda, rimanendoci stabilmente fino a oggi.

Di lui, Giorgio Armani ha scritto nell'autobiografia Per amore pubblicata nel 2022 parole profonde, definendolo colui a cui ha affidato tutti i miei pensieri più intimi, di lavoro e non. A legarli era un rapporto umano profondo, oltre che lavorativo, su cui però ha sempre mantenuto il riserbo. Lo stilista era un uomo attento alla privacy, mai data in pasto a pettegolezzi e gossip. Ha discretamente parlato di Dell'Orco anche in una delle ultime interviste. Quando gli è stato chiesto se fosse attualmente innamorato, ha detto di provare per lui un affetto profondo: "Vive da anni insieme a me, rappresenta la persona a me più vicina".